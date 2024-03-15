«Систэм Электрик» примет участие в онлайн-форуме ассоциации АВОК

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, примет участие в онлайн-форуме ассоциации АВОК «ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ. Инновационное оборудование и технологии инженерных систем», который пройдет 19-21 марта 2024 года в онлайн-формате.

Участников онлайн-форума на протяжении 3 дней ждет насыщенная деловая программа в областях автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, вентиляции и кондиционирования, холодо- и теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоподготовки и т.д. К участию приглашены руководители и представители крупнейших отраслевых компаний.

19 марта, 10:00-11:30, на форуме выступит Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программного обеспечения «Систэм Электрик», с докладом «Комплексное предложение системы BMS для высотных зданий». В программе его выступления:

Требования к современным системам управления зданиями (BMS)

Архитектура комплексного решения SystemeBMS от Systeme Electric – от диспетчерской и центральных систем до комнатной автоматизации

Ключевые аппаратные устройства и программное обеспечение решения SystemeBMS

Техническая поддержка, обучение и взаимодействие с проектировщиками

Все желающие посетить онлайн-форум могут зарегистрироваться по ссылке: https://webinar.abok.ru/p/smart/

Официальный сайт мероприятия: https://premium-house.abok.ru/