Систэм Электрик приняла участие в конференции «Нефтегазовый комплекс России: стратегия развития в условиях перемен»

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в энергетической конференции «Нефтегазовый комплекс России: стратегия развития в условиях перемен». От лица компании на конференции выступил Армен Бадалов, первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик. Конференция состоялась 10 ноября в Москве. Организаторами мероприятия выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, Совет ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго России и Национальный нефтегазовый форум.



Участники конференции обсудили взгляд бизнеса и регуляторов на стратегию нефтегазовой отрасли, направления развития российского нефтегазового комплекса, а также трансфер технологий и компетенций в России. В центре внимания оказались новые угрозы и возможности, которые возникают перед ТЭК в контексте энергоперехода. В рамках конференции прошел ряд сессий, где спикерами выступили Юрий Станкевич, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике, Олег Жданеев, заместитель генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Денис Борисов, директор Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов России, а также другие представители профильных министерств и ведомств, крупнейших нефтегазовых и энергетических компаний, экспертного и научного сообщества.



Армен Бадалов, первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик, принял участие в пленарной сессии «Нефтегазовый комплекс России: стратегия развития в условиях перемен — диалог бизнеса и власти». В рамках сессии Армен Бадалов представил доклад «Цифровизация в ТЭК как инструмент импортозамещения в условиях движения к технологического суверенитету». Особое внимание в своем выступлении он уделил критической важности комплексного подхода к цифровизации, который лежит в основе работы Систэм Электрик.



«В июле Систэм Электрик приступила к трансформации компании, производственных процессов и дальнейшему развитию локального производства. Сегодня мы представляем рынку широкий спектр оборудования и решений, подтверждая курс на локализацию. Также наша компания в кратчайшие сроки разработала российские приложения и сервисы для цифровизации ТЭК с учетом специфики рынка, а также потенциальных рисков кибербезопасности», — прокомментировал Армен Бадалов, первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик.



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