«Систэм Электрик» приняла участие в международном бизнес-форуме «РОСТКИ»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в панельной дискуссии в рамках бизнес-форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

Управляющий директор «Систэм Электрик» по региону Волга Эльдар Зиганшин выступил модератором панельной дискуссии «Инвестиционное партнерство России и Китая: успешные кейсы, новые проекты и перспективы развития». Главной темой обсуждения стали успешные примеры совместных российско-китайских проектов, привлечение китайских инвестиций в российскую экономику, а также новые направления и возможности для расширения партнерства.

Эксперт «Систэм Электрик» рассказал о прогрессе в масштабной трансформации Dekraft, бренда, дополняющего единый портфель продуктов компании «Систэм Электрик». Оборудование производится по собственным оригинальным разработкам на площадке в КНР, организованном на базе сотрудничества с Delixi Electric – одним из лидеров электротехнического рынка страны. Результатом этой работы за прошедшие два года стало расширение продуктового портфеля и повышение технологического уровня решений.

Продукция бренда Dekraft представляет собой комплексное предложение, востребованное в сегментах жилого и гражданского строительства, промышленности и инфраструктуры. В частности, оборудование бренда обеспечивает безопасность, комфорт и энергоэффективность электросетей в жилых и административных зданиях, на промышленных объектах. От освещения до управления электросетями и автоматизированных систем управления технологическими процессами — оборудование Dekraft закрывает все ключевые потребности.

Среди основных решений: оснащенные датчиком движения настенно-потолочные светильники для общего и местного освещения, выключатели-разъединители и автоматические выключатели дифференциального тока, защищающие от короткого замыкания, перегрузки и утечки тока, устройства для пуска и остановки асинхронных двигателей, промежуточные реле, конденсаторы и регуляторы реактивной мощности, измерительное оборудование, преобразовательная техника, щитки и боксы.