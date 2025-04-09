«Систэм Электрик» приняла участие в создании модели нефтеперекачивающей станции для РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в разработке и отладке стенда нефтеперекачивающей станции для студентов Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. Результаты работы были продемонстрированы на Третьей конференции по информационной безопасности АСУ ТП, состоявшейся в стенах университета.

Стенд представляет собой макет магистральной нефтеперекачивающей станции и включает 3 резервуара, 8 насосов, 10 датчиков и 33 клапана. Общее количество внешних тегов в проекте составляет 200, а обмен данными осуществляется по протоколу Modbus TCP с интервалом опроса 1 раз в секунду. Архивация переменных производится со скоростью 100 тегов в секунду. Стенд поддерживает различные протоколы связи: Modbus TCP, Modbus RTU, EtherCAT.

Проект автоматизации был разработан на базе продуктовой линейки «Систэм Электрик», которая включает в себя:

· контроллер SystemePLC S250;

· систему распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200;

· сенсорную панель оператора SystemeHMI;

· автоматизированное рабочее место оператора с установленным программным обеспечением уровня SCADA Systeme Platform, включенным в единый Реестр российского ПО.

Обеспечение защиты стенда от кибератак выполнялось средствами защиты информации различного класса от компании «Лаборатория Касперского» для промышленных объектов.

В целях обучения студентов и проведения исследований на базе стенда был разработан набор лабораторных работ, которые позволяют формировать навыки по использованию средств защиты информации для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В ходе лабораторных работ студенты выполняют различные сценарии, имитирующие действия потенциального злоумышленника, а именно: включение и отключение оборудования через Modbus/TCP, изменение программы настройки ПЛК и воздействие на SCADA, сканирование сетей и отработку автоматической блокировки хостов, подключение несанкционированных устройств и их блокировку.

Благодаря невысокой стоимости инсталляции системы и современных решений для защиты информации, стенд может быть легко тиражирован и применяться в других учебных заведениях.

Разработка учебных стендов, имитирующих реальные промышленные процессы, является важным инструментом для подготовки квалифицированных специалистов, способных не только управлять сложными системами автоматизации, но и обеспечивать их кибербезопасность.