«Систэм Электрик» присоединилась к Климатическому Меморандуму компании «Северсталь»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подписала Климатический Меморандум «Вместе к низкоуглеродному будущему», разработанный «Северсталью» в поддержку глобальных усилий по предотвращению дальнейших климатических изменений.

Вместе с «Систэм Электрик» к Климатическому Меморандуму присоединились и другие новые партнеры – Национальная сеть «Глобального договора ООН», торговая сеть «Лента» и «Силовые машины».

По словам генерального директора «Систэм Электрик» Алексея Кашаева, забота об экологии и устойчивое развитие являются важнейшими принципами деятельности компании. Подписание Климатического Меморандума с компанией «Северсталь» служит подтверждением комплексного и ответственного подхода «Систэм Электрик» к устойчивому развитию.

«Мы уделяем приоритетное внимание качественному управлению производственными процессами на наших предприятиях. Начиная с 2023 года «Систэм Электрик» реализует программу, рассчитанную на несколько лет, в рамках которой модернизируем наши мощности для увеличения объемов производства, сохраняя при этом тот же уровень потребления электроэнергии. Наша общая цель – внедрять технологии, которые минимизируют воздействие на климат и экологию. Убеждены, что совместные усилия с компанией «Северсталь» внесут значительный вклад в защиту окружающей среды», – подчеркнул Алексей Кашаев.

«Северсталь», как один из крупнейших производителей стали в России, активно работает над снижением своего углеродного следа. Мы не только стремимся минимизировать свои выбросы, но и привлекаем новых партнеров к сотрудничеству в этой сфере. Мы рады, что все больше компаний и организаций присоединяются к нашей инициативе, разделяя нашу обеспокоенность изменениями климата. Мы продолжим расширять круг наших партнеров за счет экологически ответственных компаний, активно работающих над снижением своего воздействия на окружающую среду», – заявил генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.