«Систэм Электрик» продемонстрировала решения по внедрению технологии цифрового двойника на Инновационном Саммите 2024

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, рассказала о продуктах и решениях компании по внедрению технологии цифрового двойника на сессии «Цифровой двойник. Умный подход к проектированию, строительству и эксплуатации», которая состоялась в рамках Инновационного Саммита 2024 в Москве.

Участники дискуссии обсудили, что представляет собой технология и как она применяется на разных этапах строительства и эксплуатации зданий. В сессии приняли участие руководитель направления по развитию программного обеспечения «Систэм Электрик» Павел Мурзакаев, технический директор и сооснователь Develika Tech, куратор проектов «умное здание» и «умная квартира» ГК «Инград», эксперт-консультант в области слаботочных систем и автоматики Иван Емельянов, директор по продуктам IIoT «Сбермобайл» Антон Грачевников, директор по цифровизации Sense Development Тимофей Лютомский, заместитель генерального директора юзабилити компании C&U Вячеслав Мокшин, директор ООО «БИМИТ» Вера Березина. Модератором сессии стал руководитель сегмента «Жилищное строительство» «Систэм Электрик» Владимир Чертан.

Технологии цифровых двойников позволяют разобраться в работе моделируемых систем, создавать цифровую копию и визуализацию зданий, спрогнозировать процессы старения оборудования и инженерных систем с использованием возможностей Индустрии 4.0.

Вячеслав Мокшин:

Цифровой двойник – это определённая виртуальная модель, но для нас, с точки зрения управления недвижимостью, важно отражение существующих процессов в виртуальной среде и возможность моделировать эти процессы, собирая данные со всех различных источников, формулировать закономерности, которые потом позволяют понять, как наши действия будут влиять на жизнь объектов

Кроме того, спикеры отметили, что внедрение технологии цифрового двойника обеспечивает сбор данных при проектировании новых проектов, к примеру, учет пропускной способности дома, механизмы работы инженерных систем и пр. Всё это позволяет сделать объекты коммерчески эффективными и на этапе проектирования, и на этапе эксплуатации.

Иван Емельянов обратил внимание, что цифровой двойник имеет ценность для всех участников девелоперского процесса – для жителя, для управляющей компании и для девелопера:

Ключевой возможностью для девелопера является агрегация данных, которые в будущем возможно использовать при проектировании новых зданий, например статистики реального потребления энергоресурсов или частоты поломок того или иного оборудования. Также имидж передовой компании, внедряющей актуальные решения не стоит списывать со счетов. Для жителей цифровой двойник позволяет комфортно взаимодействовать с управляющей компанией и всеми инженерными системами через мобильное приложение – заказ пропусков, «свободные руки», просмотр камер видеонаблюдения и многое другое

Емельянов добавил, что для УК цифровой двойник представляет наибольшую ценность – прежде всего, он позволяет автоматизировать процессы постановки и контроля задач по устранению неисправностей оборудования. Также становится доступным превентивный анализ, то есть единая система данных, которая позволяет определять корреляции между различными системами и выявлять причины и предполагаемые последствия аварий и неисправностей.

По словам Тимофея Лютомского, базово необходимо внедрять технологию на раннем этапе жизненного цикла проекта. Он также напомнил, что информационное моделирование открывает очень большие возможности для создания цифровых макетов.

Говоря о сроках, думаю, что управляющая организация, то есть, сторона, которая будет эксплуатировать цифровой двойник, должна заложить изначально все свои требования в проект. Это идеальный кейс

Вера Березина:

Не все системы оснащены автоматизацией, соответственно, все архитектурно-строительные конструктивные элементы здания также требуют отражения в цифровой копии объекта. Даже неавтоматизированные системы требуют мониторинга работоспособности, возможно, замены в процессе эксплуатации. К такой информации всегда должен быть оперативный доступ

Антон Грачевников, основываясь на опыте общения с девелоперами, отметил, что одним из главных узких мест, связанных с внедрением BIM-систем, является актуализация данных. Зачастую по истечении 1,5 года внесённая в систему информация уже не соответствует действительности. Цифровой двойник же лишён такой проблематики за счёт постоянного получения достоверных данных от подключённых активов:

Если мы сравним эту технологию с домофоном или интернетом, сейчас эти вещи уже стали не каким-то дополнительным условием, а стандартом. Кажется, что цифровой двойник и такие системы, сервисы – это новый стандарт, который в ближайшее время войдет в нашу привычную жизнь

О том, какие продукты и решения для цифрового двойника зданий предлагает компания «Систэм Электрик» рассказал участникам сессии Павел Мурзакаев:

Систэм Электрик» является разработчиком единой экосистемы продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения. В основе соответствующих решений – подход к современному зданию как к совокупности большого количества высокотехнологичных систем. Они основаны на взаимодействии информационной модели объекта (цифровой документации), автоматизированной системы управления зданием и цифровой системы управления эксплуатацией. Основой решения компании являются Systeme Platform – IoT/IIoT программная платформа, которая позволяет создавать системы сбора, обработки, визуализации данных любой сложности для объектов индустриального и гражданского назначения и Systeme Building Operation – специализированная IoT платформа для систем управления зданиями. Цифровой двойник позволит перейти на качественно новый уровень эксплуатации зданий. Все наши платформы позволяют интегрироваться с системами цифрового двойника. Ценность нашего предложения в том, что при интеграции систем автоматизации с системами управления и эксплуатации, мы получаем синхронизацию всех событий, единую среду и систему данных, что делает наше решение уникальным на рынке

Сессия «Цифровой двойник. Умный подход к проектированию, строительству и эксплуатации» состоялась на Инновационном Саммите – ежегодной масштабной конференции, посвященной подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации, а также выставке продуктов и решений «Систэм Электрик». Ключевой темой Инновационного Саммита 2024 стала: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее».