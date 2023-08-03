«Систэм Электрик» продолжает оказывать сервисные услуги по диагностике оборудования ProDiag

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России и Беларуси), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает оказывать услуги диагностики электрооборудования ProDiag, которая позволяет выявить скрытые дефекты оборудования до возникновения неисправности и оценить его износ.

По итогам диагностики заказчик получает подробный отчет с оценкой состояния оборудования и рекомендациями по техническому обслуживанию, ремонту или замене. Полученные в результате диагностики рекомендации помогают заказчику составить план технического обслуживания и модернизации устройства, что позволит минимизировать аварии и незапланированные простои, а также прогнозировать расходы.

«Обеспечение высокого уровня сервиса и ремонта, а также повышение операционной эффективности оборудования являются одними из приоритетов компании «Систэм Электрик». Оставаясь единственным авторизованным сервисным партнером Schneider Electric в России и Беларуси, «Систэм Электрик» продолжает не только оказывать качественное гарантийное обслуживание ранее инсталлированной базы, но и предлагает рынку решения по диагностике и ремонту на постгарантийном этапе эксплуатации, которые позволяют продлить срок службы оборудования, — отметил Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и «Сервис».

Процесс диагностики максимально прост для клиента и не требует от него никаких усилий. Инженер выезжает на объект заказчика с диагностическим комплексом. Он идентифицирует устройство, подключает к нему датчики и измерительные устройства и снимает ключевые кинематические и электрические характеристики. Полученная информация анализируется программным обеспечением (полученные характеристики сравниваются с эталонными), после чего составляется подробный отчет о состоянии оборудования.

В настоящее время «Систэм Электрик» предоставляет три вида диагностики для оборудования производства Schneider Electric: ProDiag Breaker – оценка работоспособности и износа выключателей низкого и среднего напряжения; ProDiag Trip Unit – проверка работоспособности расцепителей; ProDiag MV Relay – проверка электронных реле выключателей среднего напряжения.

Подробнее ознакомиться с диагностикой оборудования ProDiag можно по ссылке.

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