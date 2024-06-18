«Систэм Электрик» провела акцию, приуроченную к Всемирному дню донора крови

Состоялся очередной корпоративный День донора, организованный российской производственной компанией «Систэм Электрик» (Systeme Electric) при участии Центра крови им. О.К. Гаврилова.

В рамках мероприятия перед взятием крови проводился осмотр врачом и экспресс-тест крови. Более 29 человек прошли необходимый осмотр, объем сданной крови составил 13 литров. Часть участников сдали кровь для карантинизации, что тоже имеет существенное значение для служб крови.

Донорство – одна из ключевых областей социального партнерства в «Систэм Электрик». Сотрудники компании регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых совместно с Центром крови имени О.К. Гаврилова и просветительских онлайн-вебинарах, посвященных этой теме. В акциях по донации крови, организованных «Систэм Электрик», уже поучаствовали больше 300 человек.

В 2023 году «Систэм Электрик» была отмечена почетной грамотой II всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Корпоративная культура донорства», организованного «Российским красным крестом» за вклад в популяризацию движения по добровольной сдаче крови в пользу медицинских учреждений.

Донорские мероприятия – часть корпоративного волонтерского движения «Систэм Электрик» Green Team, которое было основано по инициативе сотрудников более 4 лет назад. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединившие уже больше 400 сотрудников компании. Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность.