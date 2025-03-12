«Систэм Электрик» расширила ассортимент серии ArtGallery

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о расширении ассортимента серии розеток и выключателей ArtGallery. Для заказа доступны карточный выключатель без задержки времени, компьютерная розетка RJ45 5e и двойная накладка типа Keystone.

Карточный выключатель скрытого типа обладает функцией однополюсного выключателя и индикацией для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока.

Двойная компьютерная розетка RJ45 категории 5e применяется для подключения устройств, работающих в различных системах передачи информации в аудио-, видео-, теле- и компьютерных сетях.

Двойная информационная розетка без джека предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone, работающих в системах передачи информации в сетях.

Серия ArtGallery сочетает в себе надежность, безопасность и стильный современный дизайн. Важным преимуществом линейки стала разнообразная цветовая гамма, позволяющая подобрать подходящий оттенок для любого интерьера – и для квартиры, и для крупного бизнес-центра. В палитру из одиннадцати цветов механизмов и двенадцати цветов рамок вошли классический белый глянцевый вариант из антибактериального пластика и матовые оттенки, например, «карбон», а также насыщенный «аквамарин», уютный «песочный» и роскошный «золотой».

Серия ArtGallery была отмечена в финале премии «Лучший промышленный дизайн России» в 2023 году.