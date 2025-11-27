«Систэм Электрик» расширила серию Excelente VX новыми модульными трехфазными ИБП

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и инженерной инфраструктуры ЦОД, дополнила линейку трехфазных источников бесперебойного питания Excelente VX моделями на 800, 1000 и 1200 кВА для защиты критически важных нагрузок.

Продукция имеет диапазон доступных мощностей от 600 до 1200 кВА и предназначена для широкого применения в отраслях, имеющих строгие требования к бесперебойному электроснабжению оборудования из-за финансовых и инфраструктурных рисков.

ИБП Excelente VX обеспечивают КПД в режиме двойного преобразования до 97%. Устройства поддерживают горячую замену основных компонентов – силовых модулей, модулей управления и модулей байпаса. Выходной коэффициент мощности (PF) равен единице во всем диапазоне рабочих температур (от 0 до 40ºC).

Отличительными особенностями данной линейки являются поддержка установки вплотную к стене благодаря аксессуару верхнего выдува, а также возможность работать в режиме перегрузки до 105% без снижения эксплуатационных характеристик. Это позволяет точно рассчитывать необходимый уровень защиты для существующей инфраструктуры, оптимизируя затраты.

Дополнительная гибкость обеспечивается за счет возможности работы параллельной системы с общим батарейным массивом, что снижает капитальные затраты (CAPEX). Пользователи могут выбрать модели как со свинцовыми, так и с литиевыми батареями в зависимости от требуемых условий. Режим нагрузочного тестирования SPOT позволяет проверить эксплуатационные характеристики ИБП без необходимости подключения нагрузки.

Номенклатура Systeme Electric включает в себя широкий набор аксессуаров, дополняющих ИБП. В их список входят шкафы для батарей и открытые стеллажи различной ширины, решения с автоматами защиты батарей и внешних механических байпасов, а также свинцово-кислотные и литиевые батареи. Все это позволяет создавать законченные решения на базе Excelente VX, которые обеспечат надежное бесперебойное электропитание нагрузки заказчика.