«Систэм Электрик» расширяет ассортимент электроустановочных изделий

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет новые электроустановочные изделия в сериях AtlasDesign и Glossa.

Выключатели и розетки серии AtlasDesign Profi54 теперь доступны в сером цвете. Они обладают повышенной защитой от влаги и пыли, отлично подходят для установки в гаражах, загородных домах и на верандах.





Также расширен ассортимент самых востребованных функций серии Glossa. Новый цвет «сосна» отлично сочетается с загородным окружением, создавая ощущение естественной гармонии и спокойствия. Таким образом, палитра изделий серии Glossа теперь состоит из 15 разных оттенков, которые помогут реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность. Изделия серии Glossa обладают высоким качеством, элегантным французским дизайном, удобны и практичны в использовании благодаря современному механизму.

В октябре 2023 г. компания «Систэм Электрик» представит новые дизайнерские рамки AtlasDesign Antique. Элегантные рамки от 1 до 5 постов в 15 цветах – от классических пастельных тонов до благородного золота – придадут уникальность и индивидуальность любому интерьеру. Рамки совместимы со всеми функциями серии AtlasDesign.

Кроме того, функциональность ассортимента AtlasDesign дополнят двухклавишные перекрёстные переключатели для независимого управления освещением с нескольких мест. Функция будет доступна во всех 14 цветах серии.

Вся продукция производится на заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), крупнейшем в СНГ предприятии полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий. «Потенциал» производит каждую третью розетку или выключатель, проданные в России, и входит в список системообразующих предприятий Республики Марий Эл. Завод отмечен наградами «Лидер Качества», неоднократно побеждал во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения».

Компания «Систэм Электрик» инвестирует 1,5 млрд рублей до 2025 г. в дальнейшую модернизацию и повышение эффективности промышленных процессов на заводе «Потенциал».