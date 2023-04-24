«Систэм Электрик» развивает сотрудничество с компанией ЭТМ

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и компания ЭТМ – ключевой дистрибьютор продукции «Систэм Электрик» и партнер Группы компаний, – провели конференцию по развитию канального и проектного сотрудничества.

В ходе мероприятия были представлены продукты и решения нового продуктового предложения Systeme Electric, организованы совместные сессии по выстраиванию работы в каналах и проектах. Особое внимание на конференции компании-партнёры уделили работе в непрямых промышленных каналах (с производителями щитового оборудования, OEM-компаниями). Также было представлено новое направление для продвижения продуктов – индустриальный маркетинг, и выработан единый совместный подход к предписанию сложных проектов.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев отметил: «Компания ЭТМ, наш давний и надежный партнер, внесла большой вклад в старт продаж новых продуктов и решений Systeme Electric. Уверен, что наши совместные усилия по продвижению и реализации продукции принесут результаты уже в этом году».

Заместитель генерального директора, коммерческий директор компании ЭТМ Сергей Волювач подчеркнул, что «конференция позволила более фокусно проработать все целевые клиентские группы и двигаться к общей цели — закрытию потребностей рынка в надежном оборудовании для распределения электроэнергии и автоматизации в новых быстро меняющихся условиях».

Компания ЭТМ как ключевой партнер Systeme Electric нацелена на фокусное продвижение продукции и предписание проектов в сегментах металлургии, нефтегаза, пищевой промышленности и объектах гражданского строительства. Решения нового продуктового предложения Systeme Electric уже доступны на складах компании ЭТМ, включая сложные проектные продукты для автоматизации и распределения электроэнергии.

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