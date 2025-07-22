«Систэм Электрик» содействует внедрению «Сетевой компанией» умных электросетей в Татарстане

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в рамках долгосрочного сотрудничества поставляет оборудование одному из лидеров российского электросетевого комплекса – работающей в Республике Татарстан «Сетевой компании».

Начиная с 2023 года «Систэм Электрик» поставила «Сетевой компании» более 200 комплектных распределительных устройств RME. Решение от «Систэм Электрик» было выбрано в том числе благодаря глубокой локализации и соответствию ячеек стандартам «умных сетей».

Оснащение городских сетей Smart Grid («умными сетями» электроснабжения) позволяет осуществлять надежное электроснабжение потребителей и, в случае аварийной ситуации, восстановить его с минимальными временными задержками. При аварийных отключениях система способна самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию, определить аварийный участок сети и восстановить электроснабжение на неповрежденных участках. Все переключения выполняются автоматически в течение короткого времени и без участия человека.

КРУ RME производятся на заводе «СЭЗЭМ» в тесном сотрудничестве с НТЦ «Механотроника» и заводом «Потенциал» (все три предприятия входят в состав группы компаний «Систэм Электрик»), а также с более чем 100 поставщиками из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, и 88 поставщиками из других российских регионов. Для получения наиболее высокого уровня локализации моноблока «Систэм Электрик» провела масштабную работу в области НИОКР, испытания оборудования в аккредитованных лабораториях и продолжает реализацию программы индустриального развития СЭЗЭМ.

Ячейки RME являются оборудованием, максимально подготовленным для интеграции в систему «умных сетей». Ранее установленные моноблоки дооснащаются устройствами дистанционного управления, контроллерами и другими компонентами для мониторинга и управления. Новые – поставляются с уже установленными на заводе элементами для легкой интеграции в сети Smart Grid.

Например, именно такая ячейка RME была передана для полигона «Цифровая подстанция», развернутого на базе образовательного учреждения «Сетевой компании» «Центр работ под напряжением». Ячейка является одним из ключевых элементов полигона, где обучаются не только сотрудники «Сетевой компании», но и представители сторонних заказчиков из России и стран СНГ.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Долгосрочное сотрудничество «Систэм Электрик» и «Сетевой компании» заключается не только в применении передовых отечественных решений для стабильного энергоснабжения предприятий, объектов инфраструктуры Татарстана, но и в постоянном активном диалоге, нацеленном на создание продуктов, соответствующих актуальным запросам отрасли. Так, требования «Сетевой компании» учитывались при разработке блоков защиты БМРЗ-60-VIP от НТЦ «Механотроника», работающих в составе ячеек RME