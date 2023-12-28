«Систэм Электрик» стала лауреатом конкурса «Корпоративная культура донорства»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) отмечена почетной грамотой II всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Корпоративная культура донорства» за вклад в популяризацию движения по добровольной сдаче крови в пользу медицинских учреждений. Организатор мероприятия – «Российский Красный Крест».

Донорство – одна из ключевых областей социального партнерства в «Систэм Электрик». Сотрудники компании регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых совместно с Центром крови имени О.К. Гаврилова и просветительских онлайн-вебинарах, посвященных этой теме.

Примечательно, что «Систэм Электрик» удается привлекать к донорским акциям и другие компании. Так, в корпоративном Дне донора в 2023 году приняли участие сотрудники ещё 8 организаций, офисы которых расположены в том же бизнес-центре.

Донорские мероприятия – часть корпоративного волонтерского движения «Систэм Электрик» Green Team, которое было основано по инициативе сотрудников более 3 лет назад. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединившие уже более 400 сотрудников компании.

Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность. Например, в 2022 году команда волонтеров «Систэм Электрик» помогла очистить более 2 км берега реки Волги, собрав и передав в переработку 2 тонны отходов, а в 2023 году продолжила эту активность.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Сотрудники компании «Систэм Электрик» посвятили более 6000 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.