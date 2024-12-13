«Систэм Электрик» стала лауреатом премии общественного признания Правительства Ленобласти

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, удостоена премии общественного признания «КОМАНДА47» Правительства Ленинградской области в номинации «Созидательный труд».

Руководство компании «Систэм Электрик» ранее приняло программу инвестиционного развития завода «СЭЗЭМ», реализация которой вносит вклад в укрепление социального и экономического потенциала Ленинградской области. В компании существует гибкий подход к условиям работы, что дает возможность сотрудникам уделять время общественно значимым инициативам, в том числе участию в волонтерских акциях.

Благодаря этому завод «СЭЗЭМ» был отмечен за успешную реализацию программ, раскрывающих политику корпоративной благотворительности и социальной ответственности, за развитие массовой и корпоративной культуры в организации, укрепление идей коллективизма, взаимопомощи и уважения.

Премия «КОМАНДА47» присуждается социально ответственному бизнесу, медиа и НКО и направлена на поддержку социальных инициатив, развитие и популяризацию благотворительной деятельности на территории Ленинградской области. Оператором премии выступает комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.

«О помощи не кричат, многие выбирают оставаться «в тени», но мы решили, что сегодня каждому важно знать о добрых делах, которые являются примером, поэтому запустили премию общественного признания «КОМАНДА47». Номинации полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, потому что это фундамент, на котором строится будущее. Спасибо каждому, кто это будущее вместе с нами строит, мы — единая Команда 47 и нам всё по силам», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на зимней ассамблее бизнес-сообщества региона, где вручались награды.

Сотрудники «Систэм Электрик» регулярно участвуют в волонтерских и экологических акциях в различных регионах присутствия компании. Например, сотрудники завода СЭЗЭМ принимают участие в мероприятиях, направленных на озеленение и благоустройство региона, благотворительных спортивных акциях и сборах помощи нуждающимся.