«Систэм Электрик» стала призером конкурса «Корпоративная культура донорства»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стала призером III Всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства, который проводится «Российским Красным Крестом».

Компания была также отмечена почетной грамотой конкурса «Корпоративная культура донорства» в 2023 году.

Сотрудники компании регулярно сдают кровь, а также в сотрудничестве с Центром крови им. О.К. Гаврилова организуют открытые донорские акции в офисе компании в бизнес-центре «Двинцев», что позволяет привлекать к участию больше желающих. Об одной из таких инициатив был выпущен видеоролик совместно с Правительством г. Москвы.

Донорские мероприятия – часть корпоративного волонтерского движения «Систэм Электрик» Green Team, которое было основано по инициативе сотрудников. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединившие уже более 800 активистов.