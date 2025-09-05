«Систэм Электрик» третий год подряд в числе лидеров вендоров инженерных решений для ЦОД

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения, снова стала одним из лидеров рейтинга «ТОП-10 вендоров инженерных решений для ЦОД в России» в 2025 году.

В исследовании, представленном iKS-Consulting на ежегодном международном форуме «ЦОД», производители оценивались по таким критериям как широта продуктового портфеля, наличие известных реализованных проектов, удовлетворенность качеством систем и сроком службы оборудования, наличие собственных разработок и другим параметрам. Оценки были получены в ходе анкетирования ответственных сотрудников крупных российских ЦОД, а также ведущих проектировщиков и интеграторов в этой области – экспертов, технических директоров.

Кроме того, была представлена карта вендоров, которая отражает потенциал развития компаний и уровень представленности их решений в инфраструктуре крупнейших заказчиков.

Среди компаний, предлагающий комплексное решение для инженерной инфраструктуры ЦОД, «Систэм Электрик» показала лучший результат. Во всех сегментах, в которых представлена продукция компании, а это ИБП для ЦОД и системы кондиционирования воздуха ЦОД, «Систэм Электрик» достигла высоких позиций по потенциалу и представленности на рынке, а также стала лидером по представленности в категории ИТ-стоек для ЦОД.

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» Роман Шмаков:

Мы продолжаем углублять локализацию комплексного предложения для энергоснабжения ЦОД, которое охватывает весь комплекс необходимого оборудования и учитывает как мировые тренды, так и текущие потребности в строительстве российских дата-центров. За последнее время «Систэм Электрик» локализовала выпуск одно- и трехфазных ИБП, а также систем охлаждения. Кроме того, активно развиваются собственные решения для мониторинга, диспетчеризации и аналитики, например, быстро разворачиваемая масштабируемая платформа мониторинга DC Guard

Ранее «Систэм Электрик» представила цифровую стойку Uniprom Rack – комплексное решение для интеллектуального управления инфраструктурой ЦОД. Решение обеспечивает непрерывный мониторинг параметров среды, физической безопасности и энергопотребления, предоставляет точные данные о позиционировании и статусе ИТ-оборудования, а также предлагает интерактивные элементы управления для повышения эффективности эксплуатации.

Помимо этого, представлены решения для обеспечения бесперебойного электроснабжения трехфазной нагрузки в ИТ-стойке на базе новых ИБП Uniprom RM и ИБП для тяжелых условий эксплуатации Uniprom Industrial.