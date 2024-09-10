«Систэм Электрик» участвует в 41-м Форуме инженерных систем ЭТМ!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в качестве партнера примет участие в выставке и деловой программе 41-го Форума инженерных систем ЭТМ, который состоится 19 сентября в Атриуме Технопарка «Сколково».

На стенде 26-27 компания продемонстрирует комплексные решения Systeme Electric и Dekraft для промышленности, инфраструктуры, жилищного и гражданского строительства; модульное оборудование City9 и Systeme9; новинки релейной защиты и автоматики; широкий ассортимент электроустановочных изделий, предложение для ИТ-инфраструктуры.

В рамках программы форума состоятся

Семинары:

«Решения на базе Systeme Electric для бесперебойного электропитания и инфраструктуры» (поток: «Всё подCTRLем»);

«Подход к созданию современных решений для диспетчеризации НКУ на базе решений Systeme Electric и Dekraft» (поток: «Всё в СИЛЕ»);

«Современные инструменты продвижения ЭУИ и модульного оборудования Systeme Electric для организации эффективной розничной торговли» (поток: «Всё на ОБОРОТ»);

«Комплексное предложение для сегмента ОВиК на базе решений Systeme Electric» (поток: «Всё сHVACено»).

Мастер-класс «Практика от Systeme Electric»:

«Сборка распределительного щита на базе модульного оборудования City9, схемы управления освещением с ЭУИ и подключением теплого пола STEP TURBO».

Бизнес-интенсив для частных монтажников:

«Комплексное предложение Systeme Electric».

На выставке гости форума смогут ознакомиться с техническими решениями в сфере электрики, автоматизации, систем безопасности, инженерной сантехники, спецодежды и инструмента. Мероприятие будет полезно сотрудникам технических служб, специалистам по закупкам, проектированию, охране труда и руководителям компаний.

Мероприятие пройдет по адресу Москва, Территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42, строение 1. Вход свободный, при этом регистрация обязательна: https://skills.etm.ru/forum-msk24#partners