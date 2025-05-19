«Систэм Электрик» выпустила на рынок красные каучуковые вилки и розетки MultiSet

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж каучуковых вилок и розеток MultiSet в красном цвете. Эти продукты широко применяются при строительно-монтажных работах, на производстве, в машиностроении, а также в быту.

Каучуковые вилки и розетки используются для сборки удлинителей, к которым предъявляются повышенные требования по пылевлагозащите и механической прочности. Предлагаемый ассортимент позволяет собрать удлинитель нужной длины с необходимым количеством гнёзд.

Крышки надежно защищают розетки от попадания пыли и влаги (степень IP44). Прорезиненный корпус снижает вероятность механического повреждения изделия при падении и ударах. Также в числе преимуществ каучуковых вилок и розеток MultiSet широкий диапазон рабочих температур: устройства способны работать при отрицательной температуре до -30°С. Важно, что для эксплуатации в таких условиях необходимо использовать кабель с изоляцией, устойчивой к ним, например, резиновый.

В новом цвете доступны прямая и угловая вилки 16 А/250 В, кабельные розетки 16 А/250 В, розетки открытой установки 16 А/250 В, а также колодки 16 А/250 В на 2, 3 и 4 поста.