«Систэм Электрик» выпустила новый однофазный ИБП с учетом требований российского рынка

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет старт продаж нового универсального однофазного ИБП Smart-Save Online SRT 5-10K IEC.

Smart-Save Online SRT 5-10K IEC предназначен для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.

Среди ключевых особенностей Smart-Save Online SRT 5-10K IEC – онлайн-топология (нулевое время переключения и чистая синусоида на выходе) для наиболее сложных условий электроснабжения, монолитный компактный 5U корпус, 10 выходных розеток для легкой и удобной коммутации.

Особое внимание уделено аккумуляторным батареям – картриджная замена облегчит эксплуатацию и обслуживание, температурная компенсация заряда увеличит срок службы АКБ, а автоматическое определение подключения внешних батарейных блоков позволит достичь их быстрого заряда.

Также Smart-Save SRT 5-10K IEC оснащены улучшенным цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом и большим количеством коммуникационных портов для самых требовательных пользователей.

Данное технологическое решение может быть интегрировано в проекты в самых разных отраслях. Например, функция параллельного резервирования и возможность «горячей» замены аккумуляторов и увеличения времени автономной работы до нескольких часов важны для центров обработки данных. А большая мощность, чистая синусоида на выходе и поддержка множества коммуникационных интерфейсов делают Smart-Save Online SRT 5-10K IEC оптимальным вариантом для современных высокотехнологичных производств, кроссовых помещений и телеком-сегмента.

Доступны ИБП мощностью 5-6 кВА и их внешние батарейные блоки. О поступлении в продажу устройств 8-10 кВА и их внешних батарейных блоков компания сообщит дополнительно.