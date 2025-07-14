«Систэм Электрик» выпустила трековые системы MultiTrack в новом актуальном цвете

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, открывает продажи системы трековых розеток MultiTrack в новом песочном цвете.

MultiTrack – это инновационная система розеток, состоящая из токопроводящей шины и розеток, разработана для жилых, коммерческих и общественных пространств. Использование MultiTrack обеспечивает удобное и безопасное подключение электроприборов, а также позволяет организовать рабочие места с учетом индивидуальных потребностей.

Песочный оттенок трековых систем полностью идентичен песочным цветам розеток и выключателей в сериях AtlasDesign и ArtGallery, что позволяет создавать гармоничные сочетания различных линеек в дизайн-проектах.

Главное преимущество MultiTrack – возможность пользователя самостоятельно увеличивать число розеток (ограничением является только длина шины), легко устанавливать и перемещать розетки по шине.

Оборудование отличается современным дизайном и высоким уровнем надежности: отсутствует доступ к токопроводящим частям, а встроенные резиновые шторки защищают от попадания пыли и влаги.

В песочном цвете будут доступны шины открытой установки следующих типоразмеров – 40, 60, 80 см и 1 м; розетка 16 А, 250 В; универсальная розетка 13 А, 250 В; а также розетка 2хUSB (тип А + тип С).