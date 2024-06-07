«Систэм Электрик» выступает Генеральным спонсором ЭЛЕКТРО-2024

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в качестве Генерального спонсора 32-й Международной выставки ЭЛЕКТРО-2024 представила свои новые продукты и решения, а также приняла участие в деловой программе.

Так, на конференции «Систэм Электрик» «Ключевые запуски продуктов Systeme Electric 2024: чего ждать заказчикам и подрядчикам» эксперты компании представили новое поколение воздушных выключателей SystemePact ACB, новинки автоматизации для ОВиК: преобразователи частоты SystemeVar Hertz, флагманскую серию модульного оборудования Systeme9, имеющую двойную сертификацию как по промышленному, так и бытовому стандарту, новую серию электроустановочных изделий ArtGallery, впервые появившиеся в ассортименте компании нагревательные маты для теплого пола STEP BALANCE и STEP TURBO, а также рассказали о масштабном ребрендинге Dekraft.

Во время панельной дискуссии «Электротехнические инвестиции: как и на что привлекать средства для развития электротехнического производства» особое внимание было уделено темам локализации и модернизации производства.

Решения для автоматизации зданий и сооружений и внедрение специального ПО обсуждались на интерактивной сессии «Автоматизация предприятий, зданий, сооружений: энергоэффективность и оптимизация энергозатрат».

На стенде «Систэм Электрик» № 21D40, расположенном в зале 1 павильона №2, представлены основные продукты и решения брендов Systeme Electric, Dekraft, «Механотроника» и Systeme Soft, а также новинки, разработанные в соответствии с актуальными запросами заказчиков. Только за первые три дня его посетили более 1500 профессионалов в области электротехники, электрооборудования, а также освещения и автоматизации.

Особый интерес вызывает новейшая серия модульных устройств Systeme9, созданная на базе 10 кА для промышленной платформы, продукция бренда Dekraft, дизайнерская серия электроустановочных изделий ArtGallery, новая система трековых розеток MultiTrack, пускорегулирующая аппаратура Systeme Electric, а также решения в области автоматизации зданий.

За значительный вклад в развитие международной выставки ЭЛЕКТРО компания «Систэм Электрик» была награждена памятными дипломами.

ЭЛЕКТРО-2024 проходит в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, стенд «Систэм Электрик» № 21D40.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Официальный сайт мероприятия: https://www.elektro-expo.ru/