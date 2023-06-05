«Систэм Электрик» выступает генеральным спонсором выставки Электро-2023

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, примет участие в 31-ой международной выставке «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2023», которая пройдет с 6 по 9 июня 2023 года в ЦВК «Экспоцентр». Компания «Систэм Электрик» выступает Генеральным Спонсором выставки.

В рамках выставки «Электро» на стенде компании «Систэм Электрик» будет представлен весь спектр оборудования и технологических решений для гражданского и промышленного применения:

Оборудование для систем распределения электроэнергии и автоматизации Systeme Electric;

Российские серии электроустановочных изделий и аксессуаров;

Широкий спектр оборудования обновленного бренда Dekraft;

Системы бесперебойного электроснабжения и монтажные шкафы для IT оборудования.

7 июня в рамках деловой программы выставки «Систэм Электрик» проведет конференцию «Технологическая независимость в новых реалиях».

На конференции состоится презентация прогрессивных серий электроустановочных изделий российского производства. Также будет представлена новая линейка модульного оборудования City9, продуктовые линейки бренда Dekraft, источники бесперебойного питания, инженерная инфраструктура для ИТ объектов. Эксперты «Систэм Электрик» расскажут о взаимодействии с проектными организациями и познакомят с сервисными услугами компании.

Кроме того, «Систэм Электрик» примет участие в деловой программе выставки, которая будет разделена по тематическим дням:

6 июня – в «День производителя» «Систэм Электрик» представит разработки и решения импортозамещающей продукции в специальной тренд-зоне «Переходи на наше».

7 июня – в «День заказчика» состоится участие в переговорах с крупнейшими заказчиками электротехники в формате speed-dating.

8 июня – в «День Проектировщика» компания «Систэм Электрик» представит презентацию своего нового программного обеспечения в специальной зоне «Проектный центр».

Выставка «Электро» является одним из ключевых мероприятий электроэнергетической сферы, которая традиционно объединяет более 300 производителей электротехнической промышленности России. Выставка проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, организатором выступает АО «Экспоцентр».

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