«Систэм Электрик» выступила Генеральным Спонсором выставки Электро-2023 и представила новинки российского производства

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступила Генеральным спонсором 31-ой международной выставки «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2023», которая прошла с 6 по 9 июня 2023 года в ЦВК «Экспоцентр».

В рамках выставки «Электро» на стенде компании «Систэм Электрик» был представлен весь спектр оборудования и технологических решений для гражданского и промышленного применения:

Оборудование для систем распределения электроэнергии и автоматизации Systeme Electric;

Российские серии электроустановочных изделий и аксессуаров;

Широкий спектр оборудования обновленного бренда Dekraft;

Системы бесперебойного электроснабжения и монтажные шкафы для IT оборудования.

В специальной тренд-зоне «Переходи на наше» «Систэм Электрик» впервые показала индикатор наличия напряжения Systeme VPIS c опцией передачи сигнала и уже презентованные ранее - электронный расцепитель SystemLogic X для воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB и микропроцессорный терминал релейной защиты и автоматики БМРЗ-60-VIP.

Индикатор наличия напряжения Systeme VPIS – это полностью российский продукт (от литья пластика до резиновой заглушки), отечественных аналогов которого на рынке пока нет. Сегодня доступны версии на 6, 10 и 20 кВ.

Цифровой блок управления SystemeLogic X полностью разработан и произведен в России на предприятии НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге. Это ключевой компонент автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB. Важным аспектом разработки блока управления стало сотрудничество с «Лабораторией Касперского» в области защиты от киберугроз на протяжении всего срока службы.

Блок БМРЗ-60-VIP предназначен для защиты силовых трансформаторов в различных трансформаторных подстанциях - от простых, где отсутствует собственное питание, до сложных, с передачей данных диспетчеру и удаленным телеуправлением.

Кроме того, «Систэм Электрик» приняла участие в деловой программе выставки, которая была разделена по тематическим дням. В «День заказчика» состоялось участие в переговорах с крупнейшими заказчиками электротехники в формате speed-dating. В «День Проектировщика» «Систэм Электрик» презентовала свое новое программное обеспечение в специальной зоне «Проектный центр».

Выставка «Электро» является одним из ключевых мероприятий электроэнергетической сферы, которая традиционно объединяет более 300 производителей электротехнической промышленности России. Выставка проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, организатором выступает АО «Экспоцентр».

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