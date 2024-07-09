«Систэм Электрик» выступила Официальным партнером конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в качестве Официального партнера приняла участие в деловой программе IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей».

На сессии «Импортозамещение и инновационные технологии для развития и технологической независимости электросетевого комплекса» директор по работе с ключевыми клиентами Алексей Павлов рассказал о сложностях и преимуществах локализации производства, ретрофите установленной базы релейной защиты и автоматики, а также о надежном низковольтном оборудовании.

Одним из ключевых продуктов «Систэм Электрик», который активно используется в электросетевом комплексе России, является моноблок RME – комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией сборных шин. RME изготавливается на заводе «СЭЗЭМ», входящем в группу компаний «Систэм Электрик». Моноблоки обеспечивают безопасность обслуживающего персонала, отличаются компактными габаритами, удобны в монтаже и имеют минимальные требования к техническому обслуживанию.

В составе моноблока RME практически все детали являются уникальными и не применяются в устройствах других производителей. Для сборки одного моноблока используется свыше 900 комплектующих, в том числе детали из более чем 20 металлов и сплавов, 16 видов пластиков, больше 20 электронных компонентов.

Для успешной локализации продукта «Систэм Электрик» наладила сотрудничество с большим количеством российских изготовителей, а некоторым из них даже приобрела специальное оборудование, необходимое для производства технологически сложных деталей. Основной элемент устройства – микропроцессорный блок релейной защиты (БМРЗ) – был с нуля разработан в НТЦ «Механотроника», также входящем в группу компаний «Систэм Электрик», а производственная кооперация между НТЦ и «СЭЗЭМ» позволила не просто локализовать продукт, но и доработать его под актуальные потребности заказчиков.

Это позволило повысить уровень импортонезависимости оборудования, сократить срок его производства, повысить стабильность поставок и ускорить сервисное обслуживание.

Важным направлением работы «Систэм Электрик» является ретрофит устройств релейной защиты и автоматики, при котором происходит замена устаревшего оборудования на современные модули. «Систэм Электрик» предлагает быструю процедуру без замены двери релейного отсека, с сохранением оригинальных клеммных блоков и логики работы.

В числе надежного низковольтного оборудования «Систэм Электрик» были представлены, в частности, воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB, производство которых также было запущено в России на заводе «СЭЗЭМ».

Кроме того, в рамках конференции состоялась техническая выставка, где демонстрировалось предложение «Систэм Электрик» для электросетевого комплекса. С ключевыми продуктами компании во время осмотра выставки ознакомились заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак и заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.