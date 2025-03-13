«Систэм Электрик» вывела на рынок «легкую» версию преобразователей частоты SystemeVar STV630 Easy

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж новой версии преобразователей частоты для насосных и вентиляторных применений – SystemeVar STV630 Easy. Новая модель сохранила в себе основные конкурентные преимущества и стала доступнее по цене в сравнении с базовой версией.

Габариты преобразователя частоты остались прежними, небольшие изменения коснулись только внутренних характеристик. SystemeVar STV630 Easy комплектуется съемной LED панелью оператора, вместо LCD панели, которая установлена в SystemeVar STV630. DC-реактор является дополнительной деталью и может быть встроен в облегченную модель отдельно.

Преобразователи SystemeVar STV630 Easy доступны только в трехфазном исполнении. Номинальная мощность устройств варьируется от 4 до 315 кВт.

В остальном технические характеристики новой версии не отличаются от параметров основной модели. Встроенный протокол связи Modbus RTU позволяет легко интегрировать преобразователи этой серии в уже действующие системы управления. Наличие встроенного ЭМС-фильтра класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, минимизируя высокочастотные обратные воздействия на сеть.

Покрытие плат Класса 3С3 увеличивает срок службы печатных плат, в том числе при использовании преобразователей частоты SystemeVar STV630 в тяжелых условиях. Эксплуатация устройств возможна в температурном диапазоне от –20 до +50 °C. Кроме того, преобразователи частоты имеют встроенный светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от состояния (готов к работе/работа/авария).

Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют бесплатное программное обеспечение SystemeVAR Tool для ввода в эксплуатацию и диагностики.