«Систэм Электрик» выводит на рынок выключатели с быстрозажимными клеммами дизайнерской серии ArtGallery

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о старте продаж выключателей с быстрозажимными клеммами дизайнерской серии ArtGallery.

Быстрозажимные клеммы – новая разработка завода «Потенциал», которая облегчает и ускоряет монтаж, а также обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.

Простота установки обеспечивается за счет эргономичного ввода проводов и конической формы отверстий. Компактная конструкция механизма создает дополнительное пространство для прокладки кабеля, а никелированный заземляющий контакт повышает надежность соединения. Для монтажа достаточно минимального набора инструментов: провод вставляется в клемму и фиксируется специальным зажимом. Механизмы с такими клеммами позволяют сэкономить до 25% времени при монтаже.

Благодаря своей конструкции и материалу быстрозажимные устройства «Систэм Электрик» не требуют протяжки в процессе эксплуатации и гарантируют надежность соединения между электрическими компонентами. Высокая механическая прочность зажима не допускает ослабления или потери контакта, что подтверждает безопасность и эффективность соединительного устройства.

Клеммы изготавливаются из высококачественных материалов. Токопроводящая часть выполнена из латуни, прижимная пружина – из нержавеющей стали, а в розетках с заземлением используется никелированный заземляющий контакт.

ArtGallery – это первая дизайнерская серия розеток и выключателей, созданная «Систэм Электрик». Помимо современного минималистичного дизайна, серию отличают трендовые цвета, тонкая эстетичная рамка с радиусом скругления углов 2 мм, которая соответствует актуальным трендам, и отсутствие перегородок в многопостовых рамках. Палитра ArtGallery состоит из 12 оттенков, что позволяет подобрать подходящее цветовое сочетание для любого интерьера. Розетки и выключатели ArtGallery отмечены престижными премиями «Лучший промышленный дизайн России 2023» и BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS 2024.

Механизмы с быстрозажимными клеммами доступны в ассортименте серий ArtGallery, AtlasDesign, Glossa.