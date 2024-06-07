«Систэм Электрик» вошла в топ-10 российских компаний с самым высоким индексом деловой репутации

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила наивысший балл по национальному стандарту «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» (ЭКГ-рейтинг) – «Лидер» (ААА).

Таким образом, компания входит в топ-10 среди более чем 700 000 компаний, представленных в рейтинге.

Алексей Кашаев, генеральный директор «Систэм Электрик»:

«Как ответственный производитель мы комплексно подходим к реализации наших программ в области устойчивого развития. Это включает в себя непрерывную оценку воздействия на окружающую среду и меры по улучшению в этой сфере, постоянное повышение энергоэффективности и развитие цифровых решений для бережливого производства. Наши предприятия входят в число системообразующих в регионах присутствия, поэтому один из ключевых приоритетов – это охрана труда и социальные инвестиции, включая заботу о сотрудниках, волонтерство, спонсорство социально значимых инициатив как на федеральном, так и региональных уровнях, и, конечно, долгосрочное сотрудничество с ведущими учебными заведениями. Данная работа требует значительных ресурсов, но она необходима»

Армен Бадалов, первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик»:

«Систэм Электрик» как поставщик работает с крупнейшими предприятиями и знаковыми объектами инфраструктуры по всей стране, поставляя надежные, технологичные продукты и решения, которые позволяют нашим клиентам реализовывать задачи в области энергоэффективности и ресурсосбережения. Таким образом, мы способствуем внедрению ответственного подхода не только внутри компании, но и среди наших заказчиков. С некоторыми из наших заказчиков мы подписали экологические меморандумы, определяющие принципы нашего долгосрочного партнерства и взаимодействия»

На предприятиях группы компаний «Систэм Электрик» – СЭЗЭМ, «Потенциал», НТЦ «Механотроника», Центр инноваций «Систэм Софт» - ведется добровольный расчет выбросов парниковых газов согласно постановлению Правительства №707 «Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов». Также в 2023 году «Систэм Электрик» достигла общего уровня переработки отходов в 95%, такая же высокая цель запланирована и на 2024 год. Наконец, все предприятия «Систэм Электрик» подтвердили соответствие требованиям Интегрированной Системы Менеджмента.

На заводе «Потенциал для повышения эффективности производства и снижения потребления тепловой и электроэнергии проводится комплексная инвестиционная программа. Установлено современное оборудование, позволившее увеличить выпуск продукции на 15% при том же уровне энергопотребления. Для ресурсосбережения и энергосбережения строится новый транспортный цех, а повышению энергоэффективности зданий и эффективности в быту способствует утепление фасадов зданий и замена окон.

Для управления бережливым производством внедряются собственные разработки SystemeMES. Результаты пилотного проекта на предприятиях «Потенциал» и «СЭЗЭМ» уже позволили на 10% увеличить производительность труда за счет сокращения времени простоя, на 70% увеличить скорость реакции за счет автоматической эскалации проблем и обеспечить полную прозрачность работы производственных линий и машинного оборудования.

ЭКГ-рейтинг предполагает оценку компаний по трем направлениям: «Экология» (степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов), «Кадры» (уровень оплаты труда, социальные и демографические программы, благотворительность) и «Государство» (налоговая история и деловая репутация, взаимодействие с бизнес-объединениями). Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

Рейтинг был разработан аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Федеральной налоговой службой, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Ассоциацией межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» и Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева и впервые представлен на ПМЭФ-2023. ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса имеет статус национального стандарта (ГОСТ).