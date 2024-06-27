«Систэм Электрик» вручила призы победителям конкурса «Московские Мастера»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в рамках развития инноваций в строительстве поддержал конкурс «Московские Мастера-2024», направленный на повышение престижа квалифицированного труда работников строительной отрасли и поощрения их достижений.

Конкурс по профессии «Специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений» состоялся на площадке МИТУ-МАСИ при поддержке Национального объединения организаций в сфере информационного моделирования (НОТИМ). «Систэм Электрик» вручила призы участникам.

В состав Конкурсной комиссии, которую возглавил Михаил Викторов, президент НОТИМ, вошли высококвалифицированные специалисты из Национальной Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве, представители НИУ МГСУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института Генплана Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы, Комитета МКПП(р) по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов, НОТИМ, Профсоюза строителей Москвы и другие.

Разработка цифровых инструментов для строительной отрасли – одно из направлений деятельности «Систэм Электрик». Компания предлагает рынку передовые решения, в том числе отечественное ПО. Например, на базе компании «Систэм Софт», которая располагается в городе Иннополисе, «Систэм Электрик» реализует разработку универсальной платформы Systeme Platform – ПО для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Применение цифровых технологий является неотъемлемой частью развития строительной отрасли. В связи с этим, особое значение имеет подготовка и поддержка квалифицированных кадров, а также разработка передовых решений в сфере промышленного и гражданского строительства. «Систэм Электрик», в свою очередь, расширяет отечественную базу как современной продукции для строительного сектора, так и информационных систем, отвечающую интересам российского рынка

По словам президента НОТИМ Михаила Викторова, возможности ассоциации, которая базово создавалась как механизм защиты интересов российских вендоров, ориентированных на проектирование, изыскание, стройку и эксплуатацию, продвижение и аккумуляцию лучших отечественных решений, могут быть использованы и развиты в области промышленного строительства.