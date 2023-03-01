«Систэм Электрик» запускает линейку однофазных ИБП

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) для широкого спектра применений. В новой линейке представлены модели Back-Save BV, Smart-Save SMT, Smart-Save Online SRV и Smart-Save Online SRT, а также аккумуляторные батареи.



«Мы разработали линейку однофазных ИБП, которая отвечает широкому спектру потребностей: новые устройства обеспечат защиту электропитания в домашних условиях, офисах, коммерческих помещениях и серверных. Все устройства просты в установке и эксплуатации благодаря идущему в комплекте управляющему ПО, а также отличаются исключительной надежностью», — отметил Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» и сервису.



Серия Back-Save BV (BVSE) предназначена для офисных и домашних применений. ИБП серии BVSE способен питать маломощные устройства, такие как модем или маршрутизатор, а также устройства высокой мощности — ПК и игровые приставки. ИБП позволяют не прерывать работу в случае перебоев электропитания умеренной продолжительности, а при более длительных — гарантируют автоматическое корректное завершение работы аппаратуры. Серия BVSE оснащена встроенным стабилизатором, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством подачи электроэнергии. Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в любых ограниченных пространствах или повесить его на стену.



Серия Smart-Save SMT (SMTSE) создана для защиты серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования в сравнительно несложных конфигурациях. Также подходит для магазинов розничной торговли, малых и средних предприятий. ИБП серии Smart-Save SMT имеет USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи. Компактные размеры позволяют разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины.



Серия Smart-Save Online SRV (SRVSE) предназначена для серверного оборудования. ИБП серии SRVSE обеспечивает оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети — нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Устройства SRVSE обладают конвертируемым форм-фактором для напольной установки или для установки в серверные стойки.



Серия Smart-Save Online SRT (SRTSE) — это производительные ИБП, разработанные для самых сложных условий электроснабжения, с возможностью наращивания времени автономной работы за счет подключения дополнительных аккумуляторных батарей и функции «горячей» замены. Они обеспечивает высокоэффективную защиту питания для серверных залов, а также для сетей голосовой связи и передачи данных. ИБП SRTSE подходят для залов с ограниченным пространством: при мощности до 10 кВА универсальный корпус позволяет осуществлять напольную установку или монтаж в стойку 19″, занимая всего от 2U до 5U в базовой комплектации. Модели SH имеют небольшую глубину, что позволяет разместить ИБП в небольших шкафах.



Для серий SRVSE и STRSE доступны внутренние и внешниебатарейные блоки SERBC и BPSE. В батарейных блоках используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Они имеют полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами, а также все необходимые сертификаты безопасности.



Подробно с техническими характеристиками однофазных ИБП Систэм Электрик можно ознакомиться на сайте.



Устройства доступны для заказа у официальных дистрибьюторов Систэм Электрик — Treolan, Merlion, OCS Distribution и Марвел-Дистрибуция.



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