«Систэм Электрик» запускает новые модульные ИБП серии Excelente

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о старте заказов Модульных ИБП серии Excelente. Данные ИБП обеспечивают защиту критически важных нагрузок и служат заменой широко известной серии ИБП Symmetra от APC. ИБП построены по принципу модульной архитектуры, что позволяет производить горячую замену силовых модулей, модулей управления и байпаса.

«Компания «Систэм Электрик» продолжает выводить на рынок продукты и решения, которые отвечают самым высоким требованиям качества и безопасности. Продукты новой серии имеют модульную архитектуру с возможностью горячей замены, что позволяет обеспечить наших заказчиков надежным решением с возможностью простого и оперативного обслуживания», — сказал Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» и сервису.

ИБП серии Excelente обладает единичным коэффициентом мощности по выходу (PF=1) на всем диапазоне рабочих температур, что даёт возможность рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних трат. Благодаря широкому диапазону входных параметров и высокой перегрузочной способности решение отлично подходит для использования в различных сферах. ИБП может подключаться в параллель для наращивания выходной мощности до 3.6 МВТ (до 6-и ИБП), тем самым закрывая потребности в обеспечении бесперебойного питания большинства нагрузок.

Серия Excelente обеспечивает высокую производительность даже в неблагоприятных условиях, при этом высокий уровень КПД позволяет значительно экономить на эксплуатационных расходах на протяжении всего жизненного цикла ИБП. Еще одна отличительная особенность заключается в возможности масштабирования решения, что позволяет оплачивать дополнительные мощности по мере роста нагрузки. Такой подход позволит сократить капитальные вложения и стоимость владения оборудованием. К преимуществам серии также относятся компактные силовые модули с высотой 3U (50 кВт для VM/VL и 100 кВт для VX), дублированные платы управления и усиленное зарядное устройство, обеспечивающее быстрый заряд как свинцовых, так и литиевых батарей.

В серию входят три продукта: Excelente VM (50 – 300 кВА); Excelente VL (350 – 600 кВА) и Excelente VX (100 – 600 кВА).

Подробно с техническими характеристиками трехфазных ИБП Систэм Электрик можно ознакомиться на сайте https://systeme.ru/products.

Устройства доступны для заказа у официальных дистрибьюторов Систэм Электрик — Treolan, Merlion, OCS Distribution и Марвел-Дистрибуция.

Загрузить новость PDF