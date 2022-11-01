Систэм Электрик запускает программу лояльности для электромонтажников

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске программы лояльности для электромонтажников.



Новая программа лояльности создана специально для профессиональных электриков. Она позволяет копить баллы при покупке оборудования DEKraft и Systeme Electric и обменивать их на сертификаты электронных торговых площадок. В программе участвует оборудование, приобретаемое у дистрибьютеров, дилеров или в точках продаж.



«Создавая новую программу, мы учитывали опыт, который наша команда получила при работе с программой лояльности продукции Schneider Electric. Удобство пользователей было нашим приоритетом, и мы постарались упростить все процессы с помощью современных цифровых инструментов. Надеюсь, профессиональное сообщество по достоинству оценит новые выгодные условия», — подчеркнул Иван Куприянов, директор по каналам «Ритейл» компании Систэм Электрик.



Для участия в программе необходимо загрузить фото кассового чека на сайте программы или через специальный Telegram-бот. После проверки загруженных чеков пользователю начислят баллы, которые будут отражены в личном кабинете. Накопленные баллы можно потратить на электронные сертификаты Giftery и OZON.



Главным преимуществом программы является удобство для пользователей. Для упрощения процесса регистрации был создан Telegram-бот. В нем дополнительно разработан новый формат загрузки чека — теперь загрузить фото в систему можно по QR-коду.



Приобретая продукцию завода «Потенциал» и продукцию бренда DEKraft для жилых помещений, электромонтажники получат 10% от тарифной стоимости; остальные линейки DEKraft, продукция серии WISER и другие международные линейки бренда Schneider Electric до конца 2022 года позволят получить до 5% баллами. Дополнительные баллы также начисляются, если пользователь приглашает поучаствовать в программе друга.



В программе лояльности могут принимать участие только физические лица. Программа доступна для участия с 1 ноября. Подробные условия вы сможете найти на сайте Систэм Электрик.



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