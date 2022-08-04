Систэм Электрик запустила на 100% локализованную серию розеток и выключателей

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric), ранее российское подразделение Schneider Electric, запустила серию влагозащищенных электроустановочных изделий AtlasDesign Profi54. Новая линейка полностью производится из российского сырья и является 100% отечественной разработкой: конструкция и дизайн были разработаны специалистами завода «Потенциал» в г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл.



«Систэм Электрик последовательно идет по пути импортозамещения и развития локального производства, и мы рады представить нашу полностью российскую серию электроустановочных изделий. Мы уверены, что потребитель по достоинству оценит ее качество и надежность», — отметил Дмитрий Курпеков, первый заместитель генерального директора по рынку «Электроустановочные изделия» Систэм Электрик.



Серия AtlasDesign Profi54 разработана в современном дизайне оснащена высокой степенью защиты IP54, которая не позволяет пыли и брызгам воды попасть внутрь изделия. Благодаря данному решению розетки и выключатели безопасно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Изделия линейки устойчивы к УФ-излучению и сохраняют свойства и цвет под воздействием прямых солнечных лучей.



AtlasDesign Profi54 включает в себя до 8 вариантов розеток и выключателей в различных цветовых решениях и с разным набором функций: от розеток с заземлением со шторками до блока розетка + двухклавишный выключатель.



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