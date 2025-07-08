«Систэм Электрик» запустила типовое решение для ускоренного проектирования подстанций

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о выпуске нового типового решения – проекта блочной комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (БКТПб). Оно послужит надежной основой для работы проектировщиков, поскольку позволяет значительно сократить сроки разработки документации под конкретные нужды заказчиков.

Типовой проект разработан для подстанций серии 2БКТПб на элементной базе брендов Systeme Electric и Dekraft. Он охватывает блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки напряжением 6(10,20)/0,4(0,69) кВ мощностью от 250 до 2500 кВА включительно. Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и могут использоваться в системах электроснабжения гражданских объектов, промышленных предприятий, объектов инфраструктуры и городского коммунального хозяйства.

Типовое решение помогает проектировщикам существенно экономить время и ресурсы, предлагая готовую технически проработанную основу. Проект легко адаптируется под конкретные требования объекта, исключается необходимость разработки с нуля. Гибкость конфигураций обеспечивается тремя вариантами комплектации – «Эконом», «Стандарт» и «Оптимум», что позволяет подобрать оптимальное сочетание цены, функциональности и надежности для любых задач.

В проекте используется проверенное оборудование брендов Systeme Electric (распределение энергии среднего и низкого напряжения) и Dekraft (низковольтные комплектные устройства, промышленная автоматизация и светотехника). Использование типовых апробированных решений не только гарантирует соответствие современным стандартам качества, но и минимизирует риски возникновения ошибок на этапе проектирования.

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