«Систэм Электрик» представляет магистральный и распределительный шинопровод SystemeLine B

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет магистральный и распределительный шинопровод большой мощности SystemeLine B.



Шинопровод SystemeLine на номинальные токи от 400A до 6300A разработан для передачи и распределения электроэнергии большой мощности в промышленных, коммерческих и общественных зданиях. Новый продукт станет отличным решением для применения в торговых центрах, высотных зданиях, поликлиниках, дата-центрах, а также на заводах.



«Новый магистральный и распределительный шинопровод SystemeLine B — исключительно качественное, удобное и надежное решение. Его отличает широкий ряд типоисполнений и компактные габаритные размеры», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



Шинопроводы SystemeLine B имеют схожие характеристики с линейками шинопроводов Canalis KT и I-line производства Schneider Electric. Серия обладает аналогичным высоким качеством сборки и комплектующих. Новые шинопроводы Систэм Электрик собираются из готовых секций заводского изготовления и могут быть адаптированы к линии любой конфигурации. SystemeLine B поставляются с двумя типами проводников — алюминиевым или медным.



Среди преимуществ SystemeLine B:



· Компактные габариты позволяют экономить пространство в здании;



· Полностью закрытая конструкция повышает уровень защиты шин, снижает скопление пыли в пазах и препятствует скоплению воды;



· Алюминиевый корпус полностью исключает вероятность поражения человека электрическим током.



Более подробную информацию о продукте вы найдете на ссылке.



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