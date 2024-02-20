«Систэм Электрик» приняла участие в Форуме национальных достижений на выставке «Россия»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в качестве партнера по организации приняла участие в мероприятиях тематического дня Форума национальных достижений, посвященного энергетической отрасли, на международной выставке-форуме «Россия».

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев вместе с руководителями ведущих энергокомпаний посетил пленарную сессию «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на которой выступили заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, а также губернаторы ХМАО, ЯНАО, Мурманской области, Кемеровской, Ростовской областей, Красноярского края и глава Республики Татарстан. Участники сессии рассказали о ключевых достижениях и перспективах отечественного топливно-энергетического комплекса.

Энергетика на сегодняшний день – одна из ключевых отраслей экономики России, и за последние 20 лет она сделала огромный скачок в своём развитии, отметил заместитель председателя Правительства России Александр Новак.

«Такой экономический рост был достигнут благодаря личному вниманию Президента России Владимира Путина. Это позволило отрасли достичь максимальных показателей за последние 20 лет. Отрасль занимает порядка 20% ВВП в российской экономике. В экспорте это примерно 60%, а также около 30% доходов федерального бюджета», – сказал Александр Новак.

«Мы не только способствуем технологическому суверенитету российской энергетики, но и вносим позитивный вклад в социально-экономическое развитие регионов, где работают наши заводы полного цикла. Для этого мы инвестируем в модернизацию и локализацию производства, собственные НИОКР, обучение сотрудников и создание новых рабочих мест. Тем самым мы содействуем решению аналогичных задач по всей стране, поскольку поставляем оборудование для крупнейших инвестиционных проектов ТЭК даже в самых отдаленных регионах», – рассказал генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Специалисты «Систэм Электрик» также представили один из заводов компании, «Потенциал», который является системообразующим предприятием Республики Марий Эл, на стенде региона в павильоне №75. Сегодня «Потенциал» – это завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий. «Систэм Электрик» до 2025 года инвестирует в развитие предприятия более 1,5 млрд рублей.

В рамках Форума национальных достижений гости выставки смогли ознакомиться с продукцией «Систэм Электрик», выпускаемой на «Потенциале», – розетками и выключателями. Ещё больше деталей о работе завода в регионе и электроустановочных изделиях можно будет узнать в конце марта: целая неделя на стенде Марий Эл будет посвящена «Систэм Электрик».

Кроме того, в павильоне №46 «Энергия жизни», где компания выступает Официальным партнером единой экспозиции ТЭК, состоялся мастер-класс «Создай свой дизайн розетки или выключателя». Участники узнали о безопасном обращении с электричеством в домашних условиях и преимуществах изделий, производимых заводом «Потенциал», создали индивидуальный дизайн розеток и выключателей серии AtlasDesign Art, которые смогут установить у себя дома.

Все желающие посетить такой мастер-класс могут зарегистрироваться на следующее мероприятие по ссылке: https://russia.ru/events/master-klass-sozdat-svoi-dizain-rozetki-ili-vykliucatelia-smogut-gosti-vystavki-rossiia.