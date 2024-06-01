Сотрудники «Систэм Электрик» ко Дню защиты детей помогли благоустроить паллиативное отделение детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского

Участники корпоративного волонтерского движения российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) при поддержке благотворительного фонда «Вера» приняли участие в благоустройстве паллиативного отделения детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского.

В прошлом году ДГКБ №9 исполнилось 100 лет. На сегодняшний день больница является многопрофильным специализированным медицинским учреждением. Паллиативное отделение работает в ДГКБ с 2021 года.

Для работ были заранее приобретены все необходимые материалы, чтобы волонтеры «Систэм Электрик» совместно с активистами ОЭЗ «Технополис» успели собрать кухонный гарнитур, покрасить две входные группы, часть коридора и пищеблок.

Корпоративное волонтерское движение «Систэм Электрик» Green Team было основано более 4 лет назад по инициативе сотрудников. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединившие уже больше 400 сотрудников компании.

Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность. Волонтеры Green Team постоянно участвуют в мероприятиях в поддержку учреждений паллиативной помощи. Так, в конце декабря прошлого года, сотрудники «Систэм Электрик» украсили хоспис «Дегунино» к новогодним праздникам.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Сотрудники компании «Систэм Электрик» посвятили более 6000 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.