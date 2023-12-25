Сотрудники «Систэм Электрик» украсили хоспис «Дегунино» к Новому году

Участники корпоративного волонтерского движения российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) при поддержке благотворительного фонда «Вера» помогли подготовить филиал «Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы «Дегунино» к Новому году.

«Московский многопрофильный центр паллиативной помощи» – это крупнейшее медико-социальное учреждение в России и главное звено паллиативной помощи взрослому и детскому населению Москвы, включающее в себя восемь хосписов для взрослых, один детский хоспис, три дома сестринского ухода и головное здание Центра. 19 отделений выездной паллиативной помощи находятся в разных округах Москвы и единовременно оказывают помощь более 12 000 пациентов на дому, включая сопровождение на ИВЛ.

Сотрудники «Систэм Электрик» передали учреждению праздничные украшения, костюмы Деда Мороза и Снегурочки и 20 кг мандаринов. Волонтеры украсили холл филиала, нарядили ёлки, а также узнали больше о работе координаторов и волонтеров хосписа.

Корпоративное волонтерское движение «Систэм Электрик» Green Team было основано более 3 лет назад по инициативе сотрудников. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединившие уже более 400 сотрудников компании.

Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность. Например, в 2022 году команда волонтеров «Систэм Электрик» помогла очистить более 2 км берега реки Волги, собрав и передав в переработку 2 тонны отходов, а в 2023 году продолжила эту активность.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Сотрудники компании «Систэм Электрик» посвятили более 6000 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.