Стиль и качество с новым именем

Компания Систэм Электрик представила дизайнерскую коллекцию электроустановочных изделий AtlasDesign. Она призвана создать уникальный образ интерьера в духе модного тренда на кастомизацию: когда всё в проекте сделано по индивидуальной мерке и полностью отвечает пожеланиям заказчика. Помимо прекрасных внешних данных, изделия AtlasDesign обладают прекрасными эксплуатационными качествами.

Компания Systeme Electric была образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси российскому руководству. Сегодня это всё те же три собственных завода и производство полного цикла: продукты и решения как для индивидуального использования, так и для различных отраслей промышленности (включая фирменное программное обеспечение). Именно для конечных потребителей предназначена актуальная разработка компании—дизайнерская коллекция электроустановочных изделий AtlasDesign. Она призвана создать уникальный образ интерьера в духе модного тренда на кастомизацию: когда всё в проекте сделано по индивидуальной мерке и полностью отвечает пожеланиям заказчика.

Базовая палитра Atlas Design включает десять различных цветов: от нейтральных до ярких, например, изумрудного. Самый востребованный сегодня в коллекции—цвет карбон с текстурой soft touch, которая делает поверхность особенно приятной на ощупь. Также AtlasDesign—это несколько капсульных серий. Среди них, серия AtlasDesign Art—линейка розеток и выключателей с прозрачым корпусом. В такие изделия можно установить любой рисунок или любимые

фотографии. Вторая серия, AtlasDesign Nature разработана для интерьеров, заказчики которых хотят почувствовать вокруг себя дыхание природы. Она включает несколько разных фактур. Самые эффектные—под мрамор и из натурального бамбука. Доступные цвета: серебро, популярная латуньи оникс. Финиши AtlasDesign Nature из органического стекла включают как монохромные цвета (чёрный, белый, алюминий), так и необычные оттенки «мокко» и «шампань». Помимо прекрасных внешних данных, изделия AtlasDesign обладают прекрасными эксплуатационными качествами. Фирменный белый пластик с ионами серебра отличается антибактериальными свойствами. Тесты показали: уже через 15 минут на поверхности уничтожается до 80% микробов. Наряду с традиционными розетками в коллекции есть очень удобные модели с выталкивателем, которые идеально подойдут, например, для кухонных приборов. Ещё один практичный вариант супертонкие розетки со сдвижными крышками. Сдвижные крышки не только скрывают техническую начинку, но и не дают забиться пыли или попасть влаге.