СУПЕРГЕРОИ

Новая серия AtlasDesign Profi 54 от отечественной компании SYSTEME ELECTRIC (образована в 2022 году в результате продажи бизнеса SCHNEIDER ELECTRIC в РФ и Беларуси российскому руководству)—это розетки и выключатели с повышенным уровнем защиты от влаги и пыли, что по- зволяет использовать их в мокрых зонах, контракт–секторе и даже в уличных условиях.

КАК В РАЮ

Новое флагманское пространство компании FINEX (Спиридоновка, 4, стр. 1) оформлено известным московским дизайнером и декоратором Женей Ждановой. Женя использовала яркие краски и эффектные рисунки, чтобы создать совершенно особую атмосферу. Гости шоу рума словно оказываются в райском саду, переносясь в мир мечты и гармонии. В шоуруме представлены как коллекции–бестселлеры из многолетнего ассортимента компании, так и новые направления. А соседство со Школой «Детали» делает этот адрес на Патриарших прудах ещё более запоминающимся.

АРОМАТ ОСЕНИ

Аромасвеча «Апельсин с мятой» из коллекции «Ориджиналс» бренда BAGO HOME поможет взбодриться и поднимет настроение даже в самый хмурый осенний день. Яркий букет раскрывается нотами красного апельсина, сладкого винограда и лёгким, но отчётливо читающимся ароматом мяты.