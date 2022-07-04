Systeme Electric начала свою деятельность в РФ вместо Schneider Electric

Компания Systeme Electric, которая ранее являлась подразделением французской группы Schneider Electric в РФ, начала свою самостоятельную деятельность в России после заключения соответствующей сделки между французской стороной и российским топ-менеджментом подразделения группы. Об этом говорится в сообщении новой компании.

"Российская производственная компания Systeme Electric объявляет о начале деятельности. Она образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Белоруссии локальному руководству", - отметили там.



Компания будет производить и поставлять оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией. Systeme Electric будет предоставлять услуги и продукты для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.



В группу вошли, в частности, НТЦ "Механотроника" в Санкт-Петербурге, Инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.



Ранее Schneider Electric заключила соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в РФ. По результатам сделки французская группа спишет порядка 300 млн евро с балансовой стоимости



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