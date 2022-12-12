Systeme Electric в 2023 г планирует заместить большую часть импорта из Европы

Компания Systeme Electric, появившаяся после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, рассчитывает в 2023 году увеличить локальное производство и компенсировать выпавшую часть импорта, который был со стороны Schneider Electric, рассказал журналистам генеральный директор компании Алексей Кашаев.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству - новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric​​​.

"Фактически импорт Schneider Electric снизился, радикально снизился, начиная с марта этого года. В общей сложности это порядка 70-80% снижение к прошлому году. Поэтому в конце года Systeme Electric покажет скорее всего минус в выручке, что-то вроде минус 30%, что очень хорошо - если бы не локальное производство, если бы не рост - было бы, наверное, минус 50-55%. Наша задача на следующий год - вернуться на позиции прошлого года. Только уже с помощью локального производства, заместив продукты Schneider Electric", - рассказал Кашаев.

Он подчеркнул, что заместить импортируемую продукцию планируется за счет наращивания локального производства, а также путем запуска новых линеек, которых не было раньше в портфеле компании и которая раньше только импортировалась.

Первый заместитель гендиректора Николай Ладыгин при этом добавил, что в полной мере компенсировать эти объемы в следующем году будет сложно, особенно с точки зрения объемов продаж. "Но с точки зрения номенклатуры мы уже в этом году на 70% нашли альтернативу", - сказал он.

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eme Electric производит и поставляет оборудование, ПО и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.Источник: Переход по ссылке