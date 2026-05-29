Systeme Infinity - дизайн без границ

Сегодня ремонт — это уже не только вопрос практичности, но и отражение стиля, вкуса и отношения к деталям. Дизайн стал неотъемлемой частью современного интерьера, поэтому при выборе материалов всё больше внимания уделяется не только качеству, но и эстетике. Особенно это касается элементов, которые всегда остаются на виду: мебели, сантехники, освещения, розеток и выключателей. Мы взаимодействуем с ними ежедневно, поэтому важно, чтобы они сочетали в себе безупречный внешний вид, удобство, надёжность и долговечность.

Всем этим требованиям отвечает новая линейка электроустановочных изделий от Systeme Electric — Systeme Infinity.

Systeme Infinity — это свобода от рамок. Безрамочная концепция серии открывает новые возможности для оформления пространства: стыкуемые монтажные коробки позволяют создавать горизонтальные и вертикальные комбинации практически без ограничений. А ультратонкий силуэт толщиной всего 3,5 мм придаёт изделиям визуальную лёгкость и подчёркнутую эстетику.

Лицевые панели серии выполнены из матового антибликового стекла с олеофобным покрытием, устойчивого к загрязнениям и появлению царапин. Высокая твёрдость поверхности — 6 по шкале Мооса — гарантирует долговечность и сохранение безупречного внешнего вида на протяжении многих лет эксплуатации.

Особую выразительность Systeme Infinity придаёт палитра из шести матовых оттенков. Каждый цвет вдохновлён природой и обладает собственным характером и настроением.

« Арктический лед » — свежесть морозного воздуха и спокойствие северного утра.

» — свежесть морозного воздуха и спокойствие северного утра. « Полярная ночь » — глубокий тёмный оттенок с ощущением тишины и бескрайнего ночного неба.

» — глубокий тёмный оттенок с ощущением тишины и бескрайнего ночного неба. « Вулканический пепел » — благородный серый, вдохновлённый текстурой остывшей лавы.

» — благородный серый, вдохновлённый текстурой остывшей лавы. « Песчаный берег » — мягкий тёплый оттенок, создающий атмосферу уюта и гармонии песчаных дюн.

» — мягкий тёплый оттенок, создающий атмосферу уюта и гармонии песчаных дюн. « Стальное небо » — сочетание прохлады предгрозового воздуха и эстетики холодного металла.

» — сочетание прохлады предгрозового воздуха и эстетики холодного металла. «Таежное утро» — свежесть леса, наполненного мягким светом нового дня.

Отдельного внимания заслуживает контактная группа Systeme Infinity, разработанная с акцентом на надёжность и долговечность. Клеммы седловидной формы в сочетании с винтами М4 обеспечивают надёжную фиксацию жил кабеля и высокий момент затяжки. Основные элементы контактной группы выполнены из фосфористой бронзы — сплава меди и олова, превосходящего латунь по прочности, эластичности и устойчивости к коррозии.

Уже на этапе запуска серия Systeme Infinity включает 27 функциональных решений для реализации самых разных интерьерных и технических задач. Особое внимание уделено управлению освещением. Все выключатели серии являются универсальными: конструкция контактной группы позволяет использовать их и в качестве переключателей. В ассортимент входят одно-, двух- и трёхклавишные выключатели/переключатели.

Для более сложных сценариев управления освещением предусмотрены перекрёстные одно- и двухклавишные переключатели, выключатели с самовозвратом, кнопочные и карточные выключатели с выдержкой времени, звуковые выключатели, а также датчики движения, включая лестничные модели с подсветкой.

Выключатель/переключатель 2-клавишный (слева) / LED-светильник с датчиком движения (справа)

Для управления яркостью освещения серия предлагает диммер мощностью 300 Вт, работающий по протоколу TRIAC. Он представлен как в классическом поворотном исполнении, так и в версии с отдельной клавишей для включения и выключения света.

Светорегулятор (диммер) комбинированный с 1-клавишным выключателем (250В)

Линейка Systeme Infinity также предлагает широкий выбор решений для подключения устройств — от классических розеток с заземлением и защитными шторками до информационных розеток RJ45, TV, SAT и аудиоразъёмов.

Розетка с заземлением со шторками (слева) / Розетка компьютерная с 2-мя разъёмами RJ45 (справа)

Особого внимания заслуживает комбинированное зарядное устройство USB с розеткой 16 А, оснащённое двумя разъёмами — Type-A и Type-C. Максимальная мощность USB-порта достигает 20 Вт, а поддержка протоколов быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0 позволяет заряжать устройства быстрее и безопаснее.

Розетка 250В/16А с заземлением и шторками с розеткой USB с двумя разъемами тип А и тип С

Отдельно стоит отметить систему монтажа. Для установки Systeme Infinity используются квадратные монтажные коробки размером 86×86×50 мм. В ассортименте они представлены как для полых, так и для сплошных стен. Конструкция коробок предусматривает соединение по горизонтали и вертикали, а высокая точность и жёсткость фиксации достигаются благодаря системе соединения «шип-паз». Такой подход обеспечивает практически неограниченные возможности для создания многопостовых комбинаций.

Systeme Infinity — это больше, чем просто электроустановочные изделия. Это продуманная система, в которой инженерная точность сочетается с современной эстетикой, а технологии становятся естественной частью интерьера. Серия создана для пространств, где важна каждая деталь, а комфорт, стиль и функциональность должны находиться в идеальном балансе.