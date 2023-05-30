Цифровой блок управления SystemeLogic X, полностью созданный в России, представила «Систэм Электрик» на Инновационном Саммите 2023

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила полностью разработанный и произведенный в России цифровой блок управления SystemeLogic X на Инновационном Саммите 2023, прошедшем в ОЭЗ «Технополис Москва».

SystemeLogic X является ключевым компонентом автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB, которые востребованы в отраслях, представляющих повышенные требования к эффективности и безопасности оборудования, таких как: нефтегазовый комплекс, нефтехимия, обрабатывающая, горнодобывающая промышленность и металлургия, гражданское строительство.

«Несмотря на произошедшие на рынке изменения спрос на цифровые продукты и решения, который был сформирован нами еще в бытность Schneider Electric, остался актуальным. На Саммите в «Технополисе» мы первыми в России представили инновационный цифровой блок управления SystemeLogic X. Он разработан с нуля и произведен на базе НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге, что стало возможным благодаря более чем 30-летнему опыту разработки и производства систем релейной защиты и автоматики для сетей низкого и среднего напряжения, – рассказал Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» «Систэм Электрик». – Уверен, что инвестиции в расширение производства и в развитие цифровых инструментов для повышения эффективности, которые мы запланировали на текущий год, позволят компании представить новые российские прорывные решения уже в ближайшем будущем», - отметил он.

Важным аспектом разработки блока управления стало сотрудничество с компанией «Лаборатория Касперского. Целью сотрудничества является создание устройства, предоставляющего клиентам не только безупречное качество и удобство эксплуатации, но и оптимальную защиту от киберугроз на протяжении всего срока службы. Другими ключевыми особенностями блоков управления SystemLogic X являются:

Русскоязычный интерфейс в комплексе с цветным TFT- дисплеем, который обеспечивает быструю, точную и удобную настройку автоматических выключателей SystemePact ACB.

Встроенный порт USB type С с возможностью запитать блок управления от переносного зарядного устройства, ноутбука или смартфона, что позволяет настраивать и параметрировать SystemeLogic X в отсутствие внешнего оперативного питания.

Широкий набор дополнительных защит и измерительных функций (включая функцию записи осциллограмм).

Встроенная память, способная сохранять в журнале событий до тысячи записей для эффективного контроля работы автоматических выключателей SystemePact ACB, а также проактивного предотвращения аварий.

Функция передачи данных, при этом управление автоматическими выключателями SystemePact ACB по шине связи реализуется без дополнительных внешних коммуникационных модулей и промежуточных реле.

Уникальность блока управления SystemeLogic X в том, что он «из коробки» позволяет интегрировать силовой аппарат SystemePact ACB в системы диспетчеризации электроснабжения, т.е. делает аппарат способным оперативно мониторить и передавать огромное количество параметров и информации, необходимых для построения безопасных и надежных систем.

В дополнение к основной версии блока управления SystemeLogic X будет представлена продвинутая версия, которая, помимо всех вышеперечисленных функций, обеспечивает поддержку беспроводных протоколов передачи данных - Bluetooth, NFC, Zigbee.

Презентация автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB с блоком управления SystemeLogic X состоялась в рамках Инновационного Саммита 2023. Ключевой темой Инновационного Саммита 2023 стала «Технологическая независимость в новых реалиях».

Флагманские продукты и новые линейки Инновационного Саммита 2023:

— силовое оборудование низкого и среднего напряжения линейки SystemePact, включающей пускорегулирующую аппаратуру SystemePact M, воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB, автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, вакуумные автоматические выключатели среднего напряжения SystemePact VCB;

— новые решения для релейной и дуговой защиты, программное обеспечение для автоматизации подстанций

— низковольтные комплектные устройства SystemeBlock и SystemeGear;

— распределительные устройства среднего напряжения SystemeRS и Systeme MVnex;

— преобразователи частоты SystemeVar;

— модульное оборудование City9 Set;

— однофазные ИБП Systeme Electric и трехфазные ИБП серии Uniprom;

— обновленное предложение по системам охлаждения для IT-рынка;

— новые монтажные шкафы и системы распределения питания серии Uniprom;

— розетки и выключатели российского производства.

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