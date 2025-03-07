Уровень переработки отходов в 2024 году на заводах и логистическом центре «Систэм Электрик» достиг 95,2%

Общий уровень переработки отходов за 2024 год на трех предприятиях («Потенциал», СЭЗЭМ и НТЦ «Механотроника») и в Центральном логистическом центре «Лобня» российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, вырос до 95,2%.

Показатель рассчитывается как количество отходов, направленных на переработку, ко всему объему образованных на площадке отходов, и учитывает, в том числе, пластик, металл, дерево и макулатуру. При этом на некоторых площадках этот показатель равен 98%.

Достичь такого результата удалось благодаря организованной системе сортировки отходов. На предприятиях организован раздельный сбор отходов. После сортировки часть фракций передается на переработку, а часть – на продажу. К последним относятся металлолом, макулатура, стрейч-пленка от упаковки продукции. Перед направлением на переработку такие отходы как картон, пленка прессуются для удобства хранения и транспортировки.

В «Систэм Электрик» на регулярной основе проводятся вебинары и мастер-классы, в том числе по теме экологической осведомленности. На каждой площадке сотрудники активно вовлекаются в процесс раздельного сбора отходов. Экологи ежемесячно проводят мониторинг показателей, и в случае каких-либо отклонений предлагают меры для улучшения результатов.