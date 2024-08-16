Устройства Systeme VPIS производства НТЦ «Механотроника» внесены в Реестр российской промышленной продукции

Индикаторы наличия напряжения Systeme VPIS производства НТЦ «Механотроника» (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик») внесены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции РФ, что подтверждает соответствие оборудования требованиям, предъявляемым к продукции, произведенной на территории России. Заключение о внесении в реестры выдано Минпромторгом России.

Статус «Сделано в России» упрощает процедуру экспорта, а также повышает доверие рынка к продукции, что очень важно как для производителя, так и для конечных пользователей.

Systeme VPIS — устройство для индикации наличия напряжения, входящее в состав компактных распределительных устройств RME. Электромоноблоки используются в трансформаторных подстанциях жилых комплексов и крупнейших промышленных объектов России, в том числе инфраструктуре лидеров электросетевого комплекса, химической промышленности и ж/д. По всей стране установлены более 85 000 таких устройств.

Systeme VPIS стали ярким примером усиления промышленной кооперации между предприятиями «Систэм Электрик». Пластиковые корпуса и уплотнения были разработаны и производятся на заводе «Потенциал», электронная «начинка» была разработана НТЦ «Механотроника», там же производится сборка, а готовые изделия поступают на СЭЗЭМ, где становятся частью RME.

Ознакомиться с реестром, а также получить выписку из него можно на сайте ГИСП.