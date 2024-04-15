В Москве начал работу Инновационный Саммит 2024 компании «Систэм Электрик»!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о начале работы Инновационного Саммита 2024, который проходит с 15 по 18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее».

Открыл мероприятие генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев. Он представил стратегию развития компании и осветил дальнейшие перспективы.

Далее состоялась пленарная сессия «Технологическое партнерство», на которой обсуждались актуальные вызовы и решения. С приветственным словом к участникам Инновационного Саммита 2024 обратился заместитель Министра Энергетики России Евгений Грабчак.

В дискуссии приняли участие Алексей Кашаев, а также представители крупнейших российских и иностранных инновационных партнеров, деловых ассоциаций, в том числе: генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, вице-президент по международному бизнесу Delixi Electric Ци Вэньцзе, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Деловая программа Инновационного Саммита 2024 будет включать в себя сессии, на которых выступят ведущие эксперты, лидеры отрасли и руководители «Систэм Электрик». Участники Саммита обсудят переход к новой децентрализованной модели, где ключевую роль играют национальные компетенции в НИОКР и локализация производства передовых решений.

15 апреля состоятся панельные дискуссии «Открой свой Китай» – о сотрудничестве «Систэм Электрик» с одним из крупнейших китайских электротехнических холдингов Delixi Group в области производства и разработок, «Кибербезопасность в новых реалиях» – о переходе к кибериммунным решениям совместно с «Лабораторией Касперского»,

16 апреля ключевыми станут обсуждения: «Лучшие практики заводов: промышленная кооперация и стандарты качества» – о работе всех производственных площадок «Систэм Электрик», «Энергопереход 4.0» – о декарбонизации, ESG-повестке, энергоэффективности, «Цифровой двойник» – о проектировании и эксплуатации объектов с использованием возможностей индустрии 4.0. Также отдельное внимание будет уделено масштабному ребрендингу Dekraft и его стратегии развития.

17 апреля ключевым событием станет презентация исследования «Систэм Электрик» и iKS-Consulting о комплексной инженерной инфраструктуре ЦОД. Кроме того, эксперты отрасли обсудят технологическое обеспечение отечественного нефтегазового сектора.

На Инновационном Саммите 2024 будут впервые представлены более 30 новейших продуктов и решений «Систэм Электрик», в том числе: новое поколение аппаратов SystemePact ACB с электронным блоком управления SystemeLogic X, проверенным «Лабораторией Касперского, флагманская линейка модульных устройств Systeme9, подробности о которой также расскажут 15 апреля на сессии «Трансформация рынка модульного оборудования, этап 2».

Гости выставки узнают о новинках автоматизации для отопления, вентиляции и кондиционирования. На сессии «Приводная техника – нужна ли локализация и НИОКР?» 16 апреля будет в том числе обсуждаться вклад НИУ «МЭИ» в повышение уровня импортонезависимости новых преобразователей частоты SystemeVar Hertz.

В числе ключевых продуктов также новая линейка электроустановочных изделий ArtGallery, отмеченная в финале премии «Лучший промышленный дизайн России 2023», новинки однофазных и трехфазных источников бесперебойного питания, российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения Systeme Platform и многое другое.

При этом все продукты и решения, представленные на стратегических сессиях, а также другое высокотехнологичное оборудование «Систэм Электрик» можно будет увидеть в Инновационном Хабе.

«Инновационный Саммит 2024 служит логическим продолжением нашего мероприятия прошлого года и развивает тему укрепления технологического суверенитета, важную роль в котором играет сотрудничество с лидерами в своих отраслях. Кроме того, мы представляем продукты, которые в прошлом году существовали только как прототипы, но сегодня уже доступны или готовы к производству, и вместе с тем – новейшие продукты и решения, полностью основанные на наших собственных разработках», - отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Практику работы компании «Систэм Электрик» в части локализации производственных мощностей и замещению иностранных технологий отечественными можно считать «лучшей»: в кратчайшие сроки она сумела перенастроить цепочки поставок из России и дружественных стран, оптимизировать производственные процессы и сохранить на прежнем уровне клиентский сервис. Хотелось бы пожелать, чтобы число таких компаний только росло», - подчеркнул вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

Инновационный Саммит проходит 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3 на Красной Пресне в Москве. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit

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