В России стало меньше вакансий для IT-специалистов: что происходит?

4 сентября в сети появилась новость о том, что количество вакансий в сфере IT снизилось, а количество резюме — увеличилось. Поговорили с экспертами и представителями технологических компаний о том, почему возникла такая ситуация, и разобрались в возможных причинах и последствиях.



Сервис поиска работы и подбора персонала HeadHunter опубликовал статистику, согласно которой с начала 2022 года количество вакансий в сфере высоких технологий упало на четверть. Еще в январе компании искали 114 тысяч специалистов, а к августу эта цифра снизилась до 85 тысяч открытых вакансий. Больше всего специалистов (127 тысяч) искали в феврале, а после начался постепенный спад.



При этом количество резюме отражает обратный тренд и продолжает увеличиваться с начала года. В январе работу в IT-отрасли искали 211 тысяч человек, а в августе эта цифра увеличилась на 55% и составила 327 тысяч человек. В 2021 году в это же время также наблюдался рост числа опубликованных резюме, но менее значительный — на 12%. В Министерстве цифрового развития ситуацию описали как временную и связали с перестройкой рынка IT в России.



Ранее в марте 2022 года в Ассоциации электронных коммуникаций прогнозировали отъезд до 100 тысяч специалистов в IT-сфере при уже покинувших страну 50−70 тысячах айтишников. В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возвращении 85% уехавших специалистов.



Самый большой разрыв между количеством вакансий и резюме на российском IT-рынке труда наблюдался для соискателей на позицию CTO (Chief Technical Officer): спрос превысил количество предложений о работе в 11 раз. Второе и третье место по количеству резюме занимали разработчики на Android и iOS. Чаще всего работу искали разработчики, владеющие языком программирования Java. Больше всего открытых вакансий для IT-специалистов — в Москве и Петербурге. В этих же городах айтишники активнее всего ищут работу.



Специалисты в сфере найма персонала объясняют ситуацию снижения количества вакансий от IT-компаний на рынке при увеличении количества резюме от специалистов несколькими факторами.



Мария Дьячкова, HR-Team Lead в ITGLOBAL.COM, считает, что вакансий стало меньше из-за санкционного давления на компании, заморозки найма и высвобождения большого количества специалистов зарубежных компаний, ушедших из России — известны случаи, когда такой переход из одной компании в другую осуществлялся целыми командами.



«Рост количества резюме объясняется стабильным представлением общества об IT-сфере как одной из наиболее оплачиваемых — начинающие специалисты выбирают отрасль именно по этой причине. На рынке сейчас много новичков, недавно окончивших профильные курсы, которые также предлагают свои кандидатуры для трудоустройства. Тем не менее наблюдается и противоположная тенденция. Наглядной иллюстрацией тренда могут послужить наши показатели: прирост новых сотрудников в августе по сравнению с данными за март составил 42%».



Данил Ильин, руководитель IT-кадрового агентства Heaad, называет главной причиной падения спроса на IT-специалистов уход европейских и американских компаний с российского рынка, что привело к снижению количества рабочих мест. Кроме этого, все больше разработчиков становятся гибкими, совмещая в себе навыки двух и более человек, что позволяет работодателям вкладываться в развитие навыков одного сотрудника, а не нанимать дополнительного.



О льготах для IT-специалистов, принятых недавно Правительством России, как о дополнительном стимуле сменить специальность на работу в информационных технологиях упоминает Ольга Козлова, HR-директор российской IT-компании HFLabs. Она подчеркивает, что вход в IT-отрасль для новичков может стать сложнее и потребовать больших усилий: работодателям выгоднее и проще нанять человека с релевантным опытом, чем вкладываться в дополнительное обучение.



С ней соглашается Руслан Ахтямов, директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT. «Подобный тренд наблюдался и во время пандемии коронавируса, но после ее пика спрос на специалистов увеличился.



IT-специалисты не останутся без работы, произойдет небольшая коррекция рынка с точки зрения зарплат: их рост остановится на ближайший год, а трудоустроиться после прохождения обычных онлайн-курсов, вероятно, будет очень сложно. Возможно всё сбалансируется после окончания второй волны релокации, которая происходит прямо сейчас».



Евгений Сафронов, основатель IT-аутсорсинговой компании «С-Консалтинг», отмечает влияние сезонности на рынке IT как одну из причин сокращения числа вакансий: рынок замер с мая по июль включительно. Заказчики перераспределяли бюджеты на 2-е полугодие, оценивали риски, решая, какие проекты они оставляют в работу на 2022−2023 годы, а от каких — отказываются.



Кроме того, эксперт подчеркивает влияние импортозамещения на требования к специалистам: компании будут отказываться от тех технологий и специалистов, которые традиционно были востребованы последние 20−25 лет на территории РФ.



«Наоборот, будет появляться спрос на новые технологии и знания, которые потребуются в рамках проектов импортозамещения. В первую очередь, это промышленный сектор и государственные организации. Уже после того, как структура и культура потребления новых импортозамещающих технологий будет формироваться, возникнет потребность в большем количестве ИТ-специалистов на поддержку и модернизацию. Скорее всего, это затянется на 1−1,5 года»



Сергей Попков, сооснователь и программный директор Skillbox, считает что отмеченный HeadHunter тренд — это временное явление. «Спрос на высококвалифицированные кадры в долгосрочной перспективе будет расти. Конкурентное преимущество на рынке труда получат те кандидаты, которые получили навыковое образование — кто в процессе обучения решал практические кейсы, которые аналогичны рабочим задачам.



Решение по соискателю принимается на основе качества выполнения задач, насколько специалист экспертен в отрасли и какую ценность может приносить бизнесу. Именно поэтому спрос сохраняется сегодня на EdTech-рынке, которые как раз развивают индустриальное образование, основанное на практико-ориентированных треках и работе с реальными кейсами компаний».



В IT-компаниях не удивлены тренду на сокращение количества вакансий в сфере IT. Некоторые работодатели настроены оптимистично, считая, что кризисный момент, когда многие компании поставили найм новых сотрудников на стоп, пройден. Об этом рассказывает Александр Пратт, сооснователь IT-компании Outlines Tech.



«Сейчас работодатели сосредоточены на удержании сотрудников и поиске слабых сторон для оптимизации, но рынок приходит в движение. Это отразилось и на нашей компании: в марте мы опубликовали 168 вакансий, а в июле — уже 212. При этом новичкам сейчас сложнее устроиться на работу.



Согласно исследованиям Ancor, доля компаний, у которых действует программа обучения сотрудников в 2022 году, снизилась с 85% до 74% по сравнению с прошлым годом. Работодатели уменьшают затраты на персонал и не готовы вкладываться в обучение новичков как раньше».



Эксперт подчеркивает, что сотрудники уровня middle и senior могут не переживать за собственные карьерные перспективы: их не хватало и в начале года, и сейчас. Кроме этого, не хватает сотрудников со знанием английского языка уровня В2-С1. С ним согласна и Александра Мин, директор по персоналу компании-разработчика ПО МойОфис, которая подтверждает: в приоритете сейчас — найм разработчиков уровня middle и senior.



«На рынке сейчас действительно много специалистов уровня junior, разработчиков уровня senior стало меньше. Мы понимаем, что у таких кандидатов часто одновременно несколько офферов, поэтому готовы предложить не только конкурентоспособный компенсационный пакет, но и интересные задачи, уникальные и амбициозные проекты».



Генеральный директор «Систэм Электрик» (ранее Schneider Electric) по информационным технологиям и цифровой трансформации Кирилл Власов объясняет, что дефицит специалистов с опытом работы продолжает наблюдаться во многих направлениях — инфраструктура, информационная безопасность, 1С, разработка — несмотря на увеличившееся количество резюме.



Сергей Майдебура, директор по цифровой трансформации бизнеса ООО «Байкал-Сервис ТК», также подчеркивает, что компания сейчас в первую очередь ищет профессионалов в области web-разработки и программистов 1С.



HR-менеджер Александра Прозорова рассказывает, что travel-сервис «Купибилет» продолжает активно набирать сотрудников. «Когда зарубежные компании начали уходить с рынка, а российские — сокращать число вакансий, мы наоборот увеличили найм и не урезали заработную плату. Профессиональные IT-специалисты никогда не лишние и только помогут бизнесу сейчас не остановиться в развитии.



Директор по управлению персоналом Sitronics Group Ирина Гайворонская подчеркивает, что компания активно рассматривает кандидатов, работавших в иностранных IT-компаниях, которые заявили об уходе с российского рынка. «В основном это специалисты по развитию бизнеса, управлению клиентским сервисом, а также технические эксперты в сфере информационной безопасности. При этом общий уровень зарплат на фоне увеличения числа квалифицированных специалистов не снизился.»



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