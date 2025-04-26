Волонтеры «Систэм Электрик» организовали экологическую акцию для школьников в поддержку Всероссийского субботника-2025

Сотрудники российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) совместно с учащимися и преподавателями МБОУ СОШ №9 г. Лобня провели акцию, включающую посадку деревьев, уборку территории на берегу озера Киово и квиз с фирменными призами. Мероприятие приурочено к Всероссийскому субботнику-2025.

Всего в акции приняли участие более 60 школьников. Представители «Систэм Электрик» рассказали о работе корпоративного волонтерского движения Green Team, за которую компания получила статус партнера национальных проектов на премии «Наш вклад» в 2024 году.

С 2022 года участники движения из 20 регионов присутствия компании высадили более 500 кустарников и деревьев на подшефных территориях, сдали более 80 литров крови на самостоятельно организованных Днях Донора, рассортировали и сдали на переработку более 3 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» провели более 7000 учебных часов по социальным и экологическим вопросам.

Волонтеры отметили, что короткая массовая экологическая акция приносит столько же пользы, сколько неделя работы одного волонтера, поэтому так важно привлекать больше добровольцев к таким мероприятиям.

Темой квиза стало загрязнение окружающей среды пластиком. Например, ежегодно 19-23 миллиона тонн пластиковых отходов попадают в водные экосистемы, загрязняя озера, реки и моря. Волонтеры в игровой форме напомнили ребятам о необходимости соблюдать простые правила для борьбы с глобальной проблемой и сообщили о полезных инициативах, которые уже сейчас помогают решать ее.