Волонтеры «Систэм Электрик» подготовили теплолюбивые растения «Аптекарского огорода» к зиме

Сотрудники российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) помогли подготовить рододендроны Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» к зиме.

«Аптекарский огород» − уникальный памятник Москвы, исторический центр естествознания и удобная рекреационная зона. Сад был заложен в 1706 году по указу Петра I. В нем содержатся более 5 000 различных видов растений.

В рамках акции при поддержке «Систэм Электрик» приобретено 20 куб. м елового лапника для защиты вечнозеленых рододендронов от зимнего солнца и снега. Под действием солнечного света вода испаряется, а корням растений требуется влага. В то же время под тяжестью снежного покрова рододендроны могут поломаться.

Лапник – один из самых эффективных материалов для укрытия растений. Он экологически безопасен, а также не пропускает осадки, сохраняя при этом циркуляцию воздуха. Благодаря такому покрытию растения сохраняют тепло, не подвергаются переохлаждению и сохраняют необходимое для питания количество влаги. Лапник пригодится и после оттаивания грунта. Весной его можно измельчить и создать защитный слой для раскисления почвы.

Волонтеры «Систэм Электрик» соорудили большое количество плотных еловых шалашей, а главный садовник «Аптекарского огорода» Антон Дубенюк рассказал им об истории сада и показал его главные достопримечательности.

Волонтерское движение «Систэм Электрик» было основано по инициативе сотрудников. При поддержке компании его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России. Они направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность.

Добровольческие проекты объединяют уже более 405 сотрудников компании. Например, в 2022 году команда волонтеров «Систэм Электрик» помогла очистить более 2 км берега реки Волги, собрав и передав в переработку 2 тонны отходов, а в 2023 году продолжила эту активность.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Сотрудники компании «Систэм Электрик» посвятили более 6060 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.